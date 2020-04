„Gorąca” dekada marca dla saperów

Mimo wprowadzonego stanu epidemii saperzy z patroli saperskich i grup nurków minerów mają pełne ręce pracy. Choć jest już kwiecień, od lat obchodzony jako miesiąc wojsk inżynieryjnych to nie zanosi się na czas świętowania. Na to będzie jeszcze kiedyś odpowiedni czas. Najpierw służba, służba dla społeczeństwa.

REKLAMA

W tym samym czasie saperzy z 41 zespołu rozminowania grupy nurków minerów pod dowództwem mł. chor. mar. Michała Jodłoskiego przygotowuje się do neutralizacji brytyjskich bomb fosforowych. Wspólnie ze wszystkim służbami odpowiedzialnym za bezpieczeństwo opracowywany jest algorytm postępowania a także przygotowywana jest ewakuacja ludności na czas neutralizacji bomb.

Okres wiosenny, mimo stanu zagrożenia epidemicznego, to czas kiedy saperzy mają więcej zgłoszeń, przypominamy jak należy postępować w przypadku ujawnienia niewybuchu. Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów dotykać, podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy. W przypadku znalezienia jakichkolwiek przedmiotów przypominających niewybuchy trzeba zachować szczególne środki ostrożności. Miejsce takiego znaleziska należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie poinformować o niewybuchu policje bądź inne służby. Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet do śmierci. Materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.

Tekst: kpt. Kostrzyna Dutkiewicz-Pawlik, płk Artur Talik