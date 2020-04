ORP Iskra rozpoczyna sezon żeglarski

Na pokładzie żaglowca szkolnego ORP Iskra trwają intensywne przygotowania do tegorocznego sezonu nawigacyjnego. We wtorek, 31 marca, jednostka wyszła na morze w celu sprawdzenia poprawności działania mechanizmów głównych i pomocniczych.

Okres od późnej jesieni do wczesnej wiosny, dla załogi barkentyny, jest czasem szkoleń portowych, konserwacji sprzętu oraz działań logistycznych. W tym czasie marynarze przeprowadzili przeglądy i naprawy żagli, wymianę takielunku, a także obsługiwanie sprzętu przygotowujące go do pracy w ramach długotrwałych rejsów nawigacyjno-szkoleniowych połączonych z praktykami podchorążych Akademii Marynarki Wojennej.

Celem prowadzonego przez ORP Iskra szkolenia morskiego jest doskonalenie indywidualnych oraz zespołowych umiejętności załogi, kształtowanie nawyków w sprawnym wykonywaniu obowiązków podczas pracy z żaglami, przygotowanie do wykonywania zadań w każdych warunkach atmosferycznych oraz kształtowanie odporności psychofizycznej załogi okrętu na trudy służby na morzu.