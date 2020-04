Polka będzie pracować nad reformą NATO

Pomysł powołania zespołu, który pracowałby nad zmianami w funkcjonowaniu NATO, narodził się przy okazji ubiegłorocznego szczytu Sojuszu w Londynie. Przywódcy spotkali się tam przede wszystkim po to, by uczcić 70-lecie Paktu Północnoatlantyckiego. Krótko przed uroczystością doszło jednak do tarć. Prezydent Francji Emmanuel Macron w wywiadzie dla tygodnika „The Economist” zarzucił Stanom Zjednoczonym dystansowanie się od reszty członków. „Brak przywództwa ze strony USA powoduje śmierć mózgową NATO” – mówił. Słowa te skrytykowali zarówno Jens Stoltenberg, jak i amerykański prezydent Donald Trump. Z drugiej strony on sam kilkakrotnie krytykował europejskich przywódców za to, że wbrew ustaleniom nie przeznaczają na obronność dwóch procent PKB. Do tego, tuż przed londyńskim szczytem NATO, prezydent Turcji Recep Erdogan zagroził, że zablokuje plan obrony dla Polski i państw bałtyckich, jeśli Sojusz nie uzna za terrorystów członków kurdyjskich Ludowych Jednostek Samoobrony, którzy walczą w Syrii. Natowscy przywódcy nie chcieli się na to zgodzić. Ostatecznie Erdogan ustąpił, a plan obrony został przegłosowany.

Jednocześnie przywódcy zgodzili się, że trzeba powołać tzw. Radę Mędrców, która podpowiedziałaby, co należy zmienić, by NATO silne od strony wojskowej, wzmocnić i usprawnić politycznie. Plan reformy ma być gotowy w 2021 roku.