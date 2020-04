To wchodzi w krew

Każda okazja jest dobra, żeby oddać krew. Marynarze gdyńskiej Flotylli systematycznie oddają ją honorowo, by ratować ludzkie życie. Tylko w tym roku przekazali placówkom zdrowia ponad 18 litrów tego cennego daru serca. Od poniedziałku w 3. Flotylli Okrętów trwa akcja honorowego krwiodawstwa.

30 marca rozpoczęła się marynarska akcja krwiodawstwa. Marynarze oddają honorowo krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdyni Redłowie. Akcję, która potrwa do piątku (3 kwietnia) koordynuje prezes Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Portu Wojennego w Gdyni kmdr ppor. Waldemar Żyłów.

Wszystkich marynarzy i pracowników RON z gdyńskiej Flotylli zapraszamy do włączenia się do tego szczytnego celu.



Oddawanie krwi jest procesem bezpiecznym. Na wszystkich etapach oddawania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym nie grozi zakażeniem czynnikami chorobotwórczymi. Oddawanie krwi nie szkodzi także zdrowiu.

Krew i jej składniki są potrzebne każdego dnia. Podawane są głównie osobom, u których występują braki krwi i jej składników. Braki te mogą wystąpić w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po operacjach i urazach, a także u pacjentów z chorobami nowotworowymi, w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych.