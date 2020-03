Logistycy transportują środki ochronne

Wojskowi z 10 Brygady Logistycznej z Opola oraz 1 Brygady Logistycznej z Bydgoszczy od wielu dni zaopatrują placówki medyczne w środki ochrony osobistej. – Wojskowymi ciężarówkami przewozimy np. maseczki, kombinezony, rękawiczki, ochronniki na buty oraz płyny do dezynfekcji rąk i odkażania powierzchni – mówi kpt. Piotr Płuciennik, rzecznik pasowy 10 Brygady Logistycznej. – Nasi żołnierze przejechali już tysiące kilometrów. Zawieźli ładunki np. do szpitali w Łańcucie, Gdańsku czy Kędzierzynie Koźlu – dodaje.

„Osiemnaście transportów, m.in. z płynami do dezynfekcji, odzieżą ochronną oraz sprzętem medycznym trafi do wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych i szpitali jednoimiennych. Za transport odpowiadają żołnierze z brygad logistycznych w Opolu i Bydgoszczy” – napisał w weekend w mediach społecznościowych minister obrony Mariusz Błaszczak.

Maseczki, rękawiczki, kombinezony oraz płyny do dezynfekcji – między innymi takie środki wojskowi logistycy transportują do szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych w całej Polsce. Z transportami medycznymi przejechali już dziesiątki tysięcy kilometrów. To kolejny przykład działania wojska w walce z pandemią COVID-19 . Obecnie zaangażowanych jest w nią ponad 4600 żołnierzy i pracowników wojska.

Podobnie działają żołnierze 1 Brygady. Oni na liczniku mają już przejechanych 61 tysięcy kilometrów, przewieźli ładunek, który w sumie ważył około 46 ton. – Tylko w ciągu soboty pokonaliśmy prawie 11 tysięcy kilometrów przewożąc środki ochrony osobistej – mówi por. Justyna Kwiatkowska, rzeczniczka 1 BLog. Żołnierze pobierają towar z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, a następnie transportują go do wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, szpitali zakaźnych, wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego i okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

– Wozimy także kontenery mieszkalne i sanitarne. Są one wykorzystywane m.in. do uruchomienia tymczasowej izby przyjęć przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, izby przyjęć przy specjalistycznym szpitalu zakaźnym oraz 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku, a także do budowy dodatkowych miejsc dla osób objętych kwarantanną – mówi por. Kwiatkowska. Bydgoscy logistycy pomagali też przy organizacji szpitala polowego we Wrocławiu i wspierali medyków z 5 Szpitala Wojskowego w Krakowie.

– Utrzymujemy gotowość do odbioru odpadów podezynfekcyjnych powstających w wyniku dekontaminacji sprzętu wojskowych zgrupowań zadaniowych oraz odpadów medycznych, które powstają podczas pobierania próbek do badań na obecność koronawirusa. Możemy także wydzielić kontenery do granicznej kontroli sanitarnej – podaje rzeczniczka 1 Brygady.

Dodatkowe zadania w walce z koronawirusem mają także logistycy z Opola. Żołnierze 10 Brygady od kilku dni uczestniczą w policyjno-wojskowych patrolach i kontrolują, czy osoby objęte kwarantanną przestrzegają przepisów. Ponadto 100 opolskich logistyków wspiera także pograniczników i służy wzdłuż polsko-czeskiej granicy. Patrolują teren, by uniemożliwić nielegalne przekraczanie granicy i omijanie kontroli sanitarnej. Tak było m.in. kilka dni temu, gdy w okolicach miejscowości Kamienica w powiecie kłodzkim patrol pograniczników, policjantów i logistyków z 10 Blog uniemożliwił nielegalne przekroczenie granicy kraju 24 Ukraińcom.

Jak podaje Ministerstwo Obrony Narodowej, dziś w walkę z koronawirusem zaangażowanych jest 4691 żołnierzy i pracowników wojska oraz niemal 600 jednostek sprzętu wojskowego. Ponad 1600 z nich wspiera Straż Graniczną w ochronie granic, a ponad 1400 działa z Policją.