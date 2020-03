NieZapomnijONas, Powstańcach Warszawskich

„Nie Zapomnij O Nas, Powstańcach Warszawskich" to jedna z największych akcji społecznych w kraju, której celem jest przywracanie pamięci o zapomnianych żołnierzach walk o niepodległość Polski. Żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej włączyli się do pomocy. Terytorialsi dowożą posiłki do mieszkań bohaterów Armii Krajowej.

Akcja ma na celu ograniczenie do minimum możliwości zarażenia się wirusem przez kombatantów, gdyż znajdują się oni w grupie podwyższonego ryzyka.

Życie większości ludzi zmieniło się dziś diametralnie. Jednak potrzeby wciąż są takie same - ciepły posiłek, opieka... ze spełnieniem tych podstawowych największy problem mają dziś osoby starsze - i to one są najbardziej zagrożone wirusem. Na szczęście są organizacje, które #niezapominają, a Terytorialsi pomagają.