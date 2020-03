Terytorialsi z Torunia oddali krew

Od początku operacji „Odporna Wiosna” krew oddało już 821 żołnierzy i podchorążych. Stanowi to wzrost o 397 dawców w ciągu tylko 48 godzin. Ilość oddanej w tej akcji krwi to już 375 litrów. Tylko w czasie minionego weekendu ilość oddanej krwi wyniosła ponad 183 litrów. W kolejce do pomocy innym, w najbliższych dniach czeka około 1000 zdeklarowanych przyszłych krwiodawców. Pozwoli to „wpompować” w system ratowania życia naszych obywateli blisko 500 litrów krwi.

Wojsko Polskie stanowi strategiczny zasób krwi dla Polski. Potrzebna jest krew wszystkich grup, lecz szczególnie ważni są uniwersalni dawcy z grupą „0”. Obecnie właśnie tacy dawcy poszukiwani są najbardziej. Dzisiaj każda pomoc jest na wagę złota, dlatego Narodowe Centrum Krwi kieruje swój apel:

Jeśli jesteś:

- Honorowym Dawcą;

lub

- jesteś zdrowy i co najważniejsze:

- nie podróżowałeś w ostatnim czasie do innych krajów;

- nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub kimś objętym kwarantanną;

Zgłoś się do centrów krwiodawstwa w całej Polsce!

Twoja krew może uratować życie!

Tekst: kpt. dr Diana Warchocka