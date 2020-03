Dbamy o profilaktykę

Żołnierze i pracownicy Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz jednostek podległych podejmują szereg działań profilaktycznych, by jak najskuteczniej ochronić najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem.

Pracownicy warsztatu krawieckiego Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego szyją maseczki dla lekarzy z wojskowych ambulatoriów i izb chorych oraz dla wartowników strzegących stołecznych jednostek wojskowych i organizacyjnych. W sumie mają ich uszyć trzy tysiące. Z kolei pracownicy tamtejszych warsztatów technicznych wytwarzają, na specjalne zamówienie, mocowania do butelek na płyn dezynfekujący, dzięki którym można je przytwierdzić do ścian na wysokości rąk, co daje komfort korzystania z preparatu.



Żołnierze Dowództwa oraz podległych jednostek wojskowych włączyli się także w honorową akcję krwiodawstwa, dzięki której uzupełniane są niedobory w szpitalach na terenie całego kraju. Do tej pory oddali blisko 13 litrów krwi.

Źródło: DGW