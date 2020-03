Elewi z CPdMZ przystąpili do egzaminów

25 marca 97 elewów służby przygotowawczej z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych przystąpiło do końcowych egzaminów specjalistycznych.

- Szkolenie w ramach służby przygotowawczej to czas niełatwy. Intensywne zajęcia fizyczne oraz ogrom wiedzy, jaki muszą przyswoić elewi sprawiły, że nie wszyscy dotrwali do egzaminów kończących szkolenie. Tym bardziej gratuluję wszystkim elewom, którzy ukończyli egzaminy z wynikiem pozytywnym – podkreślił komendant CPdMZ, płk Paweł Chabielski. Dzięki trzymiesięcznemu szkoleniu elewi uzyskali solidne podstawy do dalszego rozwoju w swoich specjalnościach.

Tekst: ppor. Ewa Kózka