Krew na wagę złota

W Akademii Wojsk Lądowych trwa akcja krwiodawstwa. Przez trzy dni, w ramach operacji „Odporna Wiosna”, kadra i podchorążowie oddali ponad 50 litrów krwi. Szybka reakcja społeczności AWL jest odpowiedzią na apel Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz drastycznego spadku zapasów w bankach krwi.

Zaistniała sytuacja w kraju spowodowała konieczność zaostrzenia procedur sanitarno-higienicznych. Koordynatorzy dbają o to, by potencjalni dawcy nie byli skupieni w grupach. Wzywają na wstępną kwalifikację podchorążych i na bieżąco przekazują informację do pododdziałów. Na każdy dzień akcji z powodów bezpieczeństwa przewiduje się około 50 dawców. W pierwszej kolejności krew oddają podchorążowie, którzy mają zostać skierowani do pomocy w różnych częściach kraju.

Do akcji krwiodawstwa zgłosiło się kilkuset chętnych. Kolejne terminy akcji to: 26, 30 i 31 marca.