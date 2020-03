Nowy zastępca dowódcy 11 Dywizji

Podczas uroczystości generał Wojno otrzymał atrybuty Czarnej Dywizji: czarny naramiennik oraz proporczyk wyróżniający czarny beret. - Tradycja w naszej dywizji, to esencja na podstawie, której budujemy i utrzymujemy etos kawalerzysty oraz podtrzymujemy morale i dyscyplinę żołnierzy. Jednym z elementów tej tradycji jest naramiennik, który nosimy na naszych mundurach wyjściowych i galowych. Niech on będzie symbolem scalenia pana Generała ze społecznością, z żołnierzami naszej dywizji - mówił gen. Partylak

Ponadto uroczystość stała się okazją do przedstawienia kierowniczej kadry dywizji. Generał Wojno, przemawiając do zebranych nawiązał do sytuacji epidemiologicznej: - Przeciwnik jest groźny i przerażający, jest nadto nie widzialny, może wejść do każdego naszego domu pod postacią nawet najbliższej, kochanej osoby. Teraz takie wartości jak zaufanie, poczucie wspólnoty i przynależności będą niezbędne w zrozumieniu sytuacji. Teraz nastał czas próby, to czas w który nasza myśl cała i dorobek naszego życia musi zostać sprawdzona i wykorzystana, aby osiągnąć sukces i zwycięstwo.



Tekst: mjr Artur Pinkowski