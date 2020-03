Nie pozwolimy, aby krwi zabrakło!

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych odpowiedziało pełną mobilizacja na apel o pomoc i wsparcie w zakresie honorowego oddawania krwi. Ponad 100 żołnierzy zdeklarowało swój udział w akcji, która ze względu na liczbę chętnych trwa drugi dzień.

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych systematycznie organizuje na terenie swoich koszar akcje przyjazdowe ambulansu z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Poznania. Wielu naszych żołnierzy to honorowi dawcy krwi od wielu lat. Kilkanaście osób zostało wyróżnionych za swoje zasługi na rzecz ratowania drugiego człowieka oraz poświęcenie i wieloletnią pomoc odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Obecna sytuacja i istniejące ryzyko zmniejszenia zasobów krwi nie pozwala nam pozostawać biernym obserwatorem. Chcemy działać! Apele nawołujące do pomocy znajdują się na stronach regionalnych centrów. Minister Zdrowia prosi o pomoc podkreślając istniejące ryzyko ograniczenia strategicznych zasobów tego drogocennego płynu, a Minister Obrony Narodowej zachęca żołnierzy do udziału w zbiórkach krwi. My odpowiadamy pełną mobilizacją!