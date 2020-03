375 litrów krwi od terytorialsów i podchorążych

W ramach operacji „Odporna Wiosna” oprócz wielu innych akcji niesienia pomocy potrzebującym, żołnierze WOT masowo oddają krew. Obok podchorążych uczelni wojskowych są oni bardzo silnym wsparciem dla Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Na ten apel z ogromnym zaangażowaniem już odpowiedzieli podlegli dowódcy WOT, żołnierze i podchorążowie wszystkich Uczelni Wojskowych. Akcja honorowego krwiodawstwa rozwija się również we wszystkich Brygadach OT. Żołnierze, którzy nie mogą przybyć do macierzystych jednostek, a chcą pomóc, masowo udają się do centrów w swoich rodzimych miastach.

Żołnierze i podchorążowie pozostają przez cały czas w tzw. „gotowości”. I stąd zrozumienie dla potrzeby obecnej chwili. Dlatego też każdego dnia pojawia się coraz więcej ochotników. Od początku operacji „Odporna Wiosna” krew oddało już 821 żołnierzy i podchorążych. Stanowi to wzrost o 397 dawców w ciągu tylko 48 godzin. Ilość oddanej w tej akcji krwi to już 375 litrów. Tylko w czasie minionego weekendu ilość oddanej krwi wyniosła ponad 183 litrów. W kolejce do pomocy innym, w najbliższych dniach czeka około 1000 zdeklarowanych przyszłych krwiodawców. Pozwoli to „wpompować” w system ratowania życia naszych obywateli blisko 500 litrów krwi. Wojsko Polskie stanowi strategiczny zasób krwi dla Polski.