Zostań w domu i czytaj „Polskę Zbrojną”

Ministerstwo Zdrowia zaleca, by w ramach walki z epidemią koronawirusa maksymalnie ograniczyć wychodzenie z domu. Przyłączamy się do tego apelu – dbajcie o siebie i nie narażajcie się na zarażenie. Aby uprzyjemnić wam czas spędzany w czterech ścianach, udostępniamy on-line wszystkie nasze wydawnictwa. Miłej lektury!





Jeżeli wolicie jednak czytać nas w wydaniu papierowym, przypominamy, że możecie dostać „Polskę Zbrojną” oraz inne nasze wydawnictwa prosto do domu. Wystarczy skorzystać z usług naszego sklepu internetowego.



Specjalnie dla was, najnowsze wydawnictwa Wojskowego Instytutu Wydawniczego za darmo, w wersji elektronicznej.

Polska Zbrojna nr 3/2020 Polska Zbrojna. Historia nr 1/2020 Przegląd Sił Zbrojnych nr 2/2020





Przypominamy, że w Internecie dostępne jest także wydawane przez WIW pismo naukowe „Kwartalnik Bellona”.



Możecie także sięgnąć do archiwalnych numerów naszych wydawnictw. Na naszych stronach znajdziecie starsze numery „Polski Zbrojnej” oraz „Przeglądu Sił Zbrojnych”. W archiwum znajdziecie także pełny wybór naszych jednodniówek, czyli gazet przygotowywanych przez redakcję PZ z okazji ważnych wydarzeń, świąt i rocznic historycznych.