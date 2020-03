Nowy zarząd PGZ

Nowy prezes PGZ jest absolwentem Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów MBA w szkole INSEAD we Francji. Od marca 2017 do lipca 2019 roku był wiceprezesem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. odpowiedzialnym za grupę kapitałową i finanse, a od lipca ubiegłego roku zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego ds. projektów strategicznych w KGHM Polska Miedź S.A. Jednocześnie, od maja 2018 do stycznia 2020 roku, był przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP S.A.

Michał Pietrzyk, nowy wiceprezes PGZ, jest absolwentem kierunku finanse i bankowość Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa dla menedżerów na Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2003 roku zawodowo związany jest z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. Od 31 grudnia 2016 do 9 stycznia 2020 roku sprawował funkcję wiceprezesa zarządu PGNiG ds. finansowych.

Hubert Stępniewicz to absolwent Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2002 – 2005 zarządzał spółką Hygienika S.A., w latach 2005 – 2009 kierował Zakładami Naprawczymi Lokomotyw Elektrycznych w Gliwicach. W ostatnim czasie (od 2016 roku) był prezesem spółki H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu.