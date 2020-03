Mazowieccy terytorialsi oddają krew

- Od dziś nasi żołnierze oddają krew w swoich stałych rejonach odpowiedzialności w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu oraz w ambulansie RCKiK w Warszawie stacjonującym przy terenowym oddziale RCKiK w Płocku. Kolejni ochotnicy od poniedziałku dołączą do akcji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. To kolejny sposób, w jaki chcemy wspomagać służby oraz potrzebujących z województwa mazowieckiego - tłumaczy ppor. Jolanta Maciaszek Rzecznik Prasowy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Terytorialsi z 6 MBOT, są „Zawsze gotowi, zawsze blisko” do niesienia pomocy innym. Udowadniają to w każdy możliwy sposób, poprzez pomoc kombatantom, weteranom czy też akcje krwiodawstwa. - Honorowi dawcy krwi 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej stanowią wzór godny naśladowania. Są to przede wszystkim żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej jak również kadra zawodowa. W 2019 roku żołnierze oddali ponad 125 litrów krwi jak również uczestniczyli w różnego rodzaju konferencjach. Wspieramy działalność Regionalnego Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, zapewniając jednocześnie społeczności lokalnej dostępność krwi i jej składników. Każdorazowe oddanie krwi jest dla drugiej osoby jest najcenniejszym i niepowtarzalnym darem. Nasi żołnierze to właśnie czynią - dodaje główny koordynator ds. krwiodawstwa w 6 MBOT st. sierż. Adrian Dubiel.

Trudny czas epidemii to dobra okazja, żeby zmobilizować się i pomagać. Żołnierze zachęcają w ten sposób wszystkich, aby podzielili się tym cennym darem ,zachęcając do rozpropagowania akcji w swoich mediach społecznościowych.

Każdy może dodać zdjęcie z oddawania krwi i oznaczyć je hasztagami: #terytorialsi #ZawszeGotowiZawszeBlisko #covid #coronavirus #WOT #WojskaObronyTerytorialnej #MojaKrewRatujeZycie #koronawirus #KrwioobiegTerytorialsa

Potrzebna krew każdej grupy

Na stronach centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa zamieszczone są informacje dotyczące bieżącego stanu zapasów krwi i jej składników. Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Zgłaszający się do oddania krwi musi mieć ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL. W dniu poprzedzającym oddanie krwi należy: wypić około 2 litrów płynów (woda mineralna, soki), być wyspanym i wypoczętym, spożyć lekki posiłek, w miarę możliwości wyeliminować z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, ograniczyć ponadto palenie papierosów nie pić alkoholu.

Tekst: ppor. Jolanta Maciaszek