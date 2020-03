„Odporna wiosna” terytorialsów

Jako jedni z pierwszych do operacji „Odporna wiosna” włączyli się żołnierze z 14 Batalionu Lekkiej Piechoty z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wojskowi nawiązali współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hajnówce. – Raz w miesiącu osoby, którymi się opiekujemy otrzymują w naszym ośrodku paczki żywnościowe. Jednak z uwagi na obecną sytuację, zależało nam na tym, aby nasi podopieczni nie odbierali ich osobiście – wśród nich znajduje się wiele osób starszych, dla których mogłoby być to po prostu niebezpieczne. Dlatego zwróciliśmy się o pomoc do żołnierzy wojsk obrony terytorialnej, którzy bardzo szybko odpowiedzieli na nasz apel – wyjaśnia Mariusz Iwaniuk, dyrektor MOPS w Hajnówce.

Już od kilku dni terytorialsi odbierają z ośrodka paczki z żywnością, a następnie dostarczają je pod wskazane przez MOPS adresy. Oczywiście, tego typu działania odbywają się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. – Osoby, do których do tej pory dostarczaliśmy paczki, nie były podejrzane o to, że są nosicielami wirusa, mimo to staraliśmy się ograniczyć kontakt z nimi do minimum. Żołnierze są wyposażeni w środki ochronne, przy wybieraniu numeru na domofonie czy otwierania drzwi używają rękawiczek. Musimy dbać o siebie, bo kolejne ośrodki zgłaszają prośby o nasze wsparcie, a tylko zdrowi, będziemy w stanie im pomóc – zaznacza por. Łukasz Wilczewski, oficer prasowy 1 PBOT.

W sumie w akcję „Odporna wiosna” jest zaangażowanych ponad tysiąc żołnierzy WOT. Kolejne 1400 zostało skierowanych do innych działań związanych z profilaktyką rozprzestrzeniania się koronawirusa. Terytorialsi wspierają między innymi działania Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a także pograniczników przy kontrolowaniu przejść granicznych. Żołnierze cały czas opiekują się też kombatantami z Armii Krajowej, których tradycje dziedziczą. Od kilku dni funkcjonuje też uruchomiona przez WOT infolinia, dzięki której psychologowie z szeregów tej formacji udzielają wsparcia osobom, które nie radzą sobie ze stresem związanym z pandemią Covid-19.