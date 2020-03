Spadochroniarze szyją maseczki

Wszyscy, którzy w tym trudnym czasie spieszą z pomocą potrzebującym, muszą być odpowiednio zabezpieczeni. Obowiązkowym wyposażeniem są maseczki. Postanowiliśmy uszyć je sami – mówi mjr Ireneusz Stasiński z 6 Brygady Powietrznodesantowej. Produkcja maseczek ochronnych ruszyła dziś. Szyją je żołnierze i pracownicy wojska, którzy na co dzień zajmują się naprawą spadochronów.

Żołnierze 6 Brygady Powietrznodesantowej od kilku dni angażują się w walkę z koronawirusem wywołującym chorobę Covid-19. Kilkudziesięciu spadochroniarzy pomagało przystosować pomieszczenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie dla osób objętych kwarantanną. Żołnierze nosili m.in. łóżka szpitalne i szafki dla pacjentów. Natomiast od wtorku żołnierze 6 Brygady trzymają całodobowe patrole na granicy kraju w województwach małopolskim i śląskim. – Są w punktach kontroli granicznej, patrolują także tereny przygraniczne. Współdziałają z funkcjonariuszami MSWiA – mówi mjr Ireneusz Stasiński, rzecznik prasowy 6 Brygady Powietrznodesantowej. – Wszyscy, którzy w tym trudnym czasie spieszą z pomocą potrzebującym, sami muszą być odpowiednio zabezpieczeni. Rękawice, maseczki czy okulary ochronne to wyposażenie niezbędne. Postanowiliśmy maseczki zrobić sami – dodaje rzecznik.

Na pomysł szycia masek wpadł ppłk Grzegorz Pałasz, dowódca 6 Batalionu Logistycznego. To właśnie w strukturach podległej mu jednostki działa warsztat naprawy sprzętu spadochronowego. Pracujący w nim żołnierze i krawcowe każdego dnia naprawiają czasze spadochronów, linki, taśmy oraz uprzęże. – Wszyscy zaangażowali się mocno w tę inicjatywę. Ludzie są chętni do pracy, a 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy bardzo szybko kupił dla nas materiał do szycia maseczek. Szacujemy, że z pierwszej partii powstanie około 3000 sztuk. Produkcja ruszyła dziś rano – wyjaśnia rzecznik 6 Brygady.