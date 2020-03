Wesprzyj budowę pomnika gen. Andersa w Cassino

We włoskim Cassino powstanie pomnik gen. Władysława Andersa i jego żołnierzy. Koszt memoriału to ok. 700 tys. zł. Każdy może wesprzeć budowę wpłacając na ten cel pieniądze – cegiełki. Ofiarodawcy otrzymają certyfikat z podziękowaniem. Będą też mogli przesłać swój kamień, który zostanie wmurowany w podłoże monumentu.

Odsłonięcie pomnika ma być częścią majowych obchodów 76. rocznicy zakończenia bitwy o Monte Cassino. Ze względu na panującą we Włoszech sytuację epidemiologiczną na razie nie wiadomo, w jakim zakresie ta uroczystość się odbędzie. Nie zmienia to jednak planów związanych z budową pomnika. – Pielęgnujmy wspólnie historię polskich bohaterów i bitwy o Monte Cassino, wspierając budowę Memoriału gen. Władysława Andersa we włoskim Cassino – mówi Bogusław Mamiński, lekkoatleta, szef Klubu Biegacza Sporting, organizator „Biegu na Monte Cassino” i pomysłodawca projektu budowy pomnika gen. Andersa. Sportowiec dodaje, że dzięki temu pamięć o wydarzeniach z 1944 roku będzie zawsze żywa i przekazywana przyszłym pokoleniom.