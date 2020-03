Wojskowi w walce z koronawirusem

REKLAMA

Już wczoraj jednostki inżynieryjne wykonywały umocnienia posterunków granicznych na zachodzie Polski. Wczoraj do policjantów i pograniczników dołączyli terytorialsi. Dziś, na przejścia graniczne skierowano jeszcze żołnierzy wojsk operacyjnych. – Od rana 60 żołnierzy 8 Przeciwlotniczego Pułku z Koszalina wspiera Straż Graniczną w Świnoujściu – mówi mjr Marcel Podhorodecki, rzecznik prasowy 12 Dywizji Zmechanizowanej. – Żołnierze patrolują teren na odcinku około 10 kilometrów. Jutro na granicę ruszą kolejni. 120 żołnierzy z 12 Brygady Zmechanizowanej ma wspierać placówkę SG w Szczecinie. Wykonywać będą patrole na odcinku 100 km od Nowego Warpna do Osinowa Dolnego – dodaje rzecznik 12 DZ. Żołnierze mają pilnować, by nikt nie przekroczył granicy nielegalnie. Jeśli jednak tak się stanie, to zatrzymane przez nich osoby, będą przekazywane Straży Granicznej.

Podobne zadania wykonują także wojskowi z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Żołnierze wystawili posterunki na granicznych mostach kolejowych w Kunowicach i Kostrzynie. – Na potrzeby Wojskowych Zgrupowań Zadaniowych mamy dwie sanitarki z obsługą i pojazdy specjalne oraz pluton saperów do umocnienia posterunków granicznych . Jesteśmy gotowi do działania na wniosek wojewody – mówi kpt. Tomasz Kwiatkowski, rzecznik 17 WBZ.

6 Brygada Powietrznodesantowa, która już wczoraj oddelegowała kilkudziesięciu żołnierzy do pomocy przy organizacji szpitala dla osób objętych kwarantanną, dziś zwiększyła swoje zaangażowanie w walkę z pandemią. – Od dzisiaj grupa kilkudziesięciu żołnierzy wspiera także działania Straży Granicznej w dwóch województwach: śląskim i małopolskim – mówi mjr Ireneusz Stasiński, rzecznik 6 BPD. – Wykonujemy patrole w terenie przygranicznym i wzmacniamy SG na przejściach granicznych – dodaje.

Podobnie jest w województwach lubuskim i dolnośląskim. Tu z pogranicznikami i policjantami współdziałają żołnierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. – Wykonują zadania w dwunastu przygranicznych powiatach. Prowadzą patrole i obserwację oraz trzymają służbę na posterunkach. Pododdziały inżynieryjne rozbudowują też posterunki graniczne – informuje mjr Artur Pinkowski, rzecznik 11LDKPanc.

Wojskowi i funkcjonariusze Straży Granicznej razem strzegą bezpieczeństwa i porządku w powiatach przygranicznych, takich jak Żary, Gorzów, Słubice, Jelenia Góra, Wałbrzych i Kłodzko. – Zabezpieczamy łączność dla sił wspierających pograniczników. Do dyspozycji mamy także lotnictwo – mówi ppłk Marek Pawlak, rzecznik DGRSZ. – Zgodnie z zarządzeniem dowódcy generalnego RSZ żołnierze wojsk inżynieryjnych zakończyli już zabezpieczanie granicy na przejściach Żytowań i Łęknica. Umocnienia powstały także w Rosówku, Osinowie Dolnym, Lubieszynie, Gryfinie, Buku, Bobolinie, Warniku oraz Targowie – wylicza ppłk Pawlak.

MON zapewnia, że w stałej gotowości jest 14 wojskowych szpitali i 5 ośrodków medycyny prewencyjnej. Wojsko Polskie, odpowiadając na zapotrzebowanie wojewodów, wydzieliło 15 WZZ, w których zadania realizują żołnierze wojsk obrony terytorialnej oraz jednostek operacyjnych podległych Dowództwu Generalnemu RSZ, Inspektoratowi Wsparcia SZ, Dowództwu Garnizonu Warszawa i Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej. Wojsko podczas działań wykorzystuje między innymi: uniwersalne maszyny inżynieryjne, wywrotki, samochody ciężarowe, samochody osobowo-terenowe, komory dekontaminacyjne, quady i namioty.

Żołnierze przygotowują także wojskową infrastrukturę dla osób objętych kwarantanną. Miejsca izolacji przygotowane są na terenie jednostek wojskowych podległych m.in. 12 Dywizji Zmechanizowanej, 6 Brygadzie Powietrznodesantowej i 17 Brygadzie Zmechanizowanej.