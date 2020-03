MON i MSWiA kończą kwalifikację wojskową

Według danych MON od 2 lutego do dziś powiatowe komisje lekarskie wydały orzeczenia dla około 35–40% osób zobowiązanych do stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w tym roku. Pozostali otrzymają wezwanie w 2021 roku.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński znowelizowali rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku . Zgodnie z nowym rozporządzeniem kwalifikacja została zakończona 13 marca 2020 roku, czyli półtora miesiąca wcześniej. Osoby, które otrzymały od wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wezwania, są zwolnione ze stawiennictwa na kwalifikacji od 16 marca do 30 kwietnia. Dzisiaj na terenie całego kraju zakończyły prace powiatowe komisje lekarskie kwalifikacji wojskowej. Jak informuje resort obrony narodowej, jest to związane z ryzykiem zarażenia się koronawirusem. Zakończenie kwalifikacji ma charakter profilaktyczny i ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się pandemii.

Kwalifikacja wojskowa w 2020 została właśnie zakończona – taką decyzję podjęli ministrowie Mariusz Błaszczak i Mariusz Kamiński. Oznacza to, że wszystkie wydane dotąd przez wójtów, burmistrzów i prezydentów wezwania do stawiennictwa na kwalifikacji wojskowej tracą ważność. Zakończenie kwalifikacji ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, który wywołuje chorobę Covid-19.

REKLAMA

Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku rozpoczęła się w całej Polsce na początku lutego i miała trwać do 30 kwietnia. Około 215 tysięcy ludzi, głównie mężczyzn urodzonych w 2001 roku, miało stanąć przed komisją lekarską. Zgodnie z przepisami stawiennictwo do kwalifikacji jest obowiązkowe. Obowiązek taki został wprowadzony w 2009 roku, czyli po zawieszeniu zasadniczej służby wojskowej. Poprzez kwalifikację zbiera się informacje o stanie zdrowia i ocenia się zdolność obywateli do czynnej służby wojskowej. Chodzi o to, by zweryfikować, ilu ludzi można powołać do służby w przypadku zagrożenia państwa.

W tym roku do kwalifikacji stawić się mieli głównie dziewiętnastolatkowie. Wezwania wysyłano także do mężczyzn urodzonych w latach 1996–2000, którzy dotąd nie mieli określonej kategorii zdolności do służby wojskowej.