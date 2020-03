Wsparcie WOT w przeciwdziałanie COVID19

Zadanie to jest realizowane poprzez selektywną aktywację żołnierzy WOT posiadających kompetencje: ratowników medycznych, pielęgniarek, farmaceutów, żołnierzy z uprawnieniami KPP (dotyczy to tylko tych żołnierzy, którzy na co dzień nie realizujących zadań na rzecz służby zdrowia). Zadanie to będzie dotyczyło też: kierowców, logistyków, obsług agregatów prądotwórczych, obsług zestawów oświetleniowych, psychologów oraz informatyków. Siły te są utrzymywane w 6-godzinnej gotowości do działania.

Siły te mogą zostać również wykorzystane do wsparcia cywilnych służb medycznych w celu ich odciążenia od działalności bieżącej. Możliwe jest również wykorzystanie potencjału WOT do segregacji medycznej (triażu) pacjentów zgłaszających się do placówek medycznych.

Żołnierze OT – ratownicy medyczni oraz posiadający kursy KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) otrzymują do ich dyspozycji wyposażenie medyczne celem wykorzystania w miejscu zamieszkania i pracy.

Na chwilę obecną 1171 żołnierzy służb medycznych WOT jest już zaangażowanych lub przebywa w 6-godzinnej gotowości do działań ograniczania skutków koronawirusa. Wśród nich jest 1096 żołnierzy z uprawnieniami KPP (kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy); 53 żołnierzy – ratowników medycznych; 22 pielęgniarzy i pielęgniarek. Aktualnie osoby te nie realizują zadań na rzecz służby zdrowia.

Od środy, 18 marca br. dowództwo WOT planuje zorganizować zdalny punkt pomocy psychologicznej dla osób przebywających w kwarantannie, który będzie zbudowany z żołnierzy OT – psychologów z jednostek wojskowych WOT. Pomoc psychologiczna będzie udzielana poprzez bezpłatną infolinię telefoniczną oraz w formie czatu, całodobowo, w rytmie 3-zmianowym. Zespół będzie działał w Zegrzu, w przyszłości możliwe jest uruchomienie central regionalnych.

Tekst: ppłk Marek Pietrzak/rzecznik prasowy WOT