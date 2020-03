Mobilizacja w WOT

W związku z pandemią koronawirusa wojska obrony terytorialnej ograniczają działalność szkoleniową. Żołnierze zostali jednak postawieni w stan gotowości. Każdy z nich może zostać zaangażowany do działania przy wspieraniu innych służb. W przypadku powołania terytorialsi muszą stawić się w jednostkach w ciągu 12 godzin, a osoby z przygotowaniem medycznym – sześciu.

– Zapobieganie i opóźnianie rozprzestrzeniania koronowirusa wymaga podjęcia szybkich działań właśnie teraz, na wczesnym etapie, gdy istnieje jeszcze możliwość wpływu na tempo i zasięg jego transmisji. W tym celu wojska obrony terytorialnej zmieniają model funkcjonowania formacji ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy – poinformował gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca wojsk obrony terytorialnej.

Żołnierze wojsk obrony terytorialnej mogą zostać oddelegowani do wspierania innych służb, które są zaangażowane w działania mające zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Pierwsza tego rodzaju decyzja już została podjęta. – Zdecydowałem o skierowaniu terytorialsów do wsparcia Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Żołnierze WOT na 14 lotniskach będą pomagać przy pomiarze temperatury oraz gromadzeniu i segregacji kart lokalizacyjnych pasażerów przylatujących do Polski – poinformował dzisiaj minister Mariusz Błaszczak.



W związku z takimi zadaniami, dziś od godziny 9 wszystkie brygady OT są w pełni dyspozycji. Żołnierze mają być w gotowości do podjęcia działań w ciągu 12 godzin. Dodatkowo terytorialsi, którzy są ratownikami medycznymi, pielęgniarzami, farmaceutami, a także z uprawnieniami do udzielania pierwszej pomocy, którzy na co dzień nie realizują zadań na rzecz służby zdrowia, muszą być w gotowi do stawienia się w jednostce wojskowej w ciągu sześciu godzin. W takim samym czasie do realizacji zadań mogą zostać powołani kierowcy, osoby do obsługi agregatów prądotwórczych i zestawów oświetleniowych, a także psychologowie oraz informatycy.