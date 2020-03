„Defender” w cieniu koronawirusa

Po dokładnym przeanalizowaniu trwających ćwiczeń „Defender Europe 2020” i w świetle obecnej epidemii koronawirusa postanowiliśmy zmodyfikować ćwiczenia, redukując liczbę amerykańskich uczestników – poinformowało Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych. Nie wiadomo na razie, czy zmianie ulegnie też scenariusz ćwiczeń.

„Defender Europe 2020” to największe manewry, jakie armia amerykańska organizuje w Europie od czasów zakończenia zimnej wojny. Ich głównym założeniem jest sprawdzenie procedur związanych z przerzutem na Stary Kontynent 20 tysięcy żołnierzy i ich sprzętu. Część wojskowych dotarła już do Europy. Zgodnie z planem, w ciągu kilku tygodni sojusznicy – w ćwiczenia miało zostać zaangażowanych 37 tysięcy żołnierzy z 18 państw – mieli zrealizować kilka mniejszych ćwiczeń. Jednak nie wiadomo, w jakim zakresie zostaną one przeprowadzone. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa dowództwo amerykańskich wojsk w Europie, organizator manewrów, zdecydowało się zmienić plan działania.

– Zdecydowaliśmy się zmodyfikować ćwiczenia, redukując liczbę amerykańskich uczestników. Wszystkie działania wojsk zostaną przystosowane do obecnej sytuacji. Będziemy ściśle współpracować z sojusznikami i partnerami, aby osiągnąć nasze cele szkoleniowe – czytamy w komunikacie Dowództwa Europejskiego Stanów Zjednoczonych. – Ochrona zdrowia naszych sił oraz naszych sojuszników i partnerów jest dla nas priorytetem. Bardzo poważnie traktujemy epidemię koronawirusa i jesteśmy pewni, że tą decyzją przyczynimy się do zapobiegania jego rozprzestrzeniania się. Jednocześnie nadal będziemy maksymalizować nasze wysiłki, aby rozwijać sojuszniczą współpracę i wszechstronność do reagowania na wszelkie sytuacje kryzysowe – zaznaczono.