Logistyczny wymiar międzynarodowego Defendera

REKLAMA

Zanim jednak pododdziały przystąpią do wykonywania zadań taktycznych, w pierwszej kolejności logistycy realizują wielką operację przemieszczenia bojowego sprzętu do Europy, w tym do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. Na terenie tego największego poligonu w Europie organizowane są właśnie wielkie sojusznicze obozowiska, punkty tankowania, miejsca wydawania posiłków, a także obsługi oraz remontu sprzętu.

Z tego powodu żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej, Wojskowej Komendy Transportu ze Szczecina oraz CSWL Drawsko z każdym dniem coraz bardziej zacieśniają współpracę z sojusznikami, aby wszystkie przedsięwzięcia logistyczne przebiegały wzorcowo. Dodatkowo polscy żołnierze mają niebywałą okazję do porównania procedur oraz struktur w innych armiach, a także doskonalenia międzynarodowego współdziałania.





Warto jeszcze podkreślić, że gdy w maju br. żołnierze zakończą część taktyczną ćwiczenia to trzeba będzie przystąpić jeszcze do obsługi sprzętu oraz przygotowania go do ponownego transportu i przemieszczenia do macierzystych garnizonów. Przed nimi będzie więc jeszcze jedno ogromne wyzwanie, a gdy ostatni żołnierz i pojazd opuszczą ośrodki szkoleniowe, wtedy dopiero będzie można powiedzieć, że międzynarodowe ćwiczenie DEFENDER-Europe 20 dobiegło końca.

Tekst: kpt. Błażej Łukaszewski