Ppłk Dariusz Lenart: Nie, pomysł doskonale się sprawdził. Zrodził się z naszych obserwacji podczas egzaminów wstępnych. Zauważyliśmy bowiem, że to właśnie z testem sprawnościowym, który ma kluczowe znaczenie w rekrutacji, kandydaci mają najwięcej problemów. Chodzi nie tylko o czasem niezbyt wysoki poziom sprawności fizycznej, ale też, w przypadku tych aktywniejszych osób, o nieznajomość zasad, jakie obowiązują podczas rekrutacji. Nasz autorski kurs, poza wsparciem w przygotowaniach, pozwala kandydatom na studia przekonać się, jak wygląda egzamin od kuchni. Do tej pory zorganizowaliśmy ponad 20 edycji kursu, wzięło w nich udział przeszło 800 osób. Z ankiet, które na koniec wypełniają uczestnicy jasno wynika, że nasz kurs oceniają bardzo wysoko.

W marcu rusza pierwszy tegoroczny kurs…

Zapisy na pierwszą edycję miały trwać do 6 marca. Choć kursy są płatne, lista zapełniła się tak szybko, że mamy już dwie kompletne, trzydziestoosobowe grupy. Na pewno będziemy organizować kursy również w kwietniu i maju. Co do czerwca nie jesteśmy jeszcze pewni. Doświadczenia ubiegłych lat pokazują, że w ostatnim przedwakacyjnym miesiącu młodzi ludzie czekają na wyniki z matury, składają dokumenty na uczelnie i nie zawsze mają czas, by zająć się poprawą kondycji.

Na kurs zapraszacie głównie kandydatów na pięcioletnie studia wojskowe. Czy są też inni zainteresowani?

Coraz częściej pojawiają się absolwenci uczelni cywilnych, którzy planują zdawać do studium oficerskiego. Nie brakuje też ochotników, którzy chcą dostać się na 12-miesięczne studium przygotowujące do służby w wojskach obrony terytorialnej. Mamy też żołnierzy – podoficerów aspirujących do korpusu oficerskiego oraz szeregowych, którzy chcą zostać podoficerami. Żołnierze na kursie to jednak rzadkość.

Co czeka uczestników tegorocznych edycji?

Program, który powstał cztery lata temu, doskonale się sprawdza, więc jak dotąd nie wprowadziliśmy istotnych zmian. Zawsze zaczynamy od zajęć w salach wykładowych. Mówimy o metodach i planowaniu treningu, odpowiednim rozłożeniu sił podczas wzmożonego wysiłku, rozgrzewce, regeneracji organizmu, odpowiedniej diecie. Zdecydowanie więcej czasu poświęcamy na zajęcia na siłowni, trasach biegowych, w hali sportowej i na basenie. Pokazujemy, jak trenować, jak przygotować organizm pod kątem wytrzymałości czy siły mięśniowej, w jaki sposób poprawić technikę pływania czy podciągania się na drążku. Każdy uczestnik kończy kurs próbnym testem sprawnościowym, takim jak w czasie normalnej rekrutacji. Musi wówczas zaliczyć te same konkurencje, które obowiązują na egzaminach wstępnych. W przypadku mężczyzn to bieg na dystansie 1000 metrów, podciąganie na drążku, bieg wahadłowy 10x10 metrów i pływanie na dystansie 50 metrów. Kobiety czeka z kolei bieg na dystansie 800 m, zwis na ugiętych ramionach na drążku, bieg zygzakiem i pływanie na dystansie 50 metrów.

Jakich wskazówek najczęściej oczekują od was kursanci?

Przeważnie padają pytania o trening zdolności motorycznych, gdyż to właśnie one, obok techniki pływania, sprawdzane są podczas samej rekrutacji. Chodzi tu np. o siłę, szybkość, zwinność, ale też wytrzymałość. Wiele osób szuka też podstawowych wskazówek, jak przygotować się do egzaminu, np., jaką dietę stosować podczas treningu i regeneracji organizmu. Są też tacy, którym bardziej zależy na poznaniu standardów prowadzenia testów sprawnościowych, tego jak wygląda wykonanie poszczególnych konkurencji i jak są one oceniane.

Udział w kursie nie gwarantuje jednak zdania egzaminów…

Takiej gwarancji oczywiście nie dajemy. Tym bardziej, że w ciągu dwóch dni nie można nikogo przygotować w 100 procentach do egzaminów w Akademii. Pokazujemy jednak kandydatom ich słabe strony, nad którymi muszą jeszcze popracować, by na testach osiągnąć zadowalające wyniki. Uczestnicy zdobywają też wiedzę o tym, jak wygląda egzamin sprawnościowy, mogą poznać obiekty sportowe, na których będą ten egzamin zdawać, a co za tym idzie wcześniej dopasować np. obuwie do bieżni czy podłoża hali sportowej, dobrać odpowiednie rękawice do podciągania się na drążku. Jest dużo łatwiej, gdy zna się obiekty i teren, w którym przyjdzie zdawać test. Sam udział w kursie to zaledwie pierwszy krok do pracy nad sobą i do dalszych, samodzielnych treningów. Pod pewnymi warunkami kurs może jednak pomóc w tych przygotowaniach.

To znaczy?

Uczestnicy pierwszej edycji, jeśli nawet są słabsi fizycznie, będą mieli jeszcze cztery miesiące na podniesienie poziomu sprawności i przygotowanie się do egzaminów. Ci, którzy skorzystają z naszej oferty np. w maju, tego czasu będą mieli dużo mniej. Jeśli dodatkowo będą to osoby, których kondycja jest poniżej przeciętnego poziomu, zwłaszcza siły mięśniowej i wytrzymałości, to dwa miesiące mogą nie wystarczyć, żeby ją poprawić. Tutaj cudów nie ma, a kurs niewiele im w tych przygotowaniach pomoże.

No właśnie, jaką kondycję mają kandydaci, którzy do was przychodzą?

Nie wygląda to źle, bo niewiele osób trafia do nas z przypadku. W większości to ludzie, którzy decydując się na studia w Akademii Wojsk Lądowych, przygotowują się do tego od dłuższego czasu, a sam udział w kursie jest dla nich testem sił, umiejętności i możliwości. Są świadomi tego, że żołnierz musi mieć dobrą kondycję, więc na tle ogólnej populacji Polski są faktycznie dużo sprawniejsi. Mimo to, gdy już przychodzi do egzaminów, to o wynikach czy punktach, jak zawsze decydują detale: technika, właściwe rozłożenie sił, wydolność organizmu, odporność na stres egzaminacyjny. Dlatego na te aspekty też kładziemy duży nacisk na kursie. Zdarzają się też tacy, którzy myślą, że są szybcy, silni i wytrzymali, i przyszli tylko na rozpoznanie. Czasami doznają szoku, gdy okazuje się, że wcale nie jest tak łatwo, jak myśleli. Na szczęście tacy kursanci to wyjątki.