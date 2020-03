Coin Wojsk Specjalnych za ukończenie pięciu biegów

Zawodami „Masters' Killer” zostanie zainaugurowany nowy cykl imprez dla uczestników biegów militarnych. Nagrodą za ukończenie pięciu biegów będzie Coin Wojsk Specjalnych. Pierwszych zdobywców nagrody poznamy 28 listopada na XVII Maratonie Komandosa. Do cyklu włączono też imprezy: Pogrom Wichra, Bieg Morskiego Komandosa i Wyzwanie Czarnego Pegaza.



Pierwszych zdobywców Coina Wojsk Specjalnych poznamy na XVII Maratonie Komandosa.

Na pomysł zorganizowania cyklu imprez biegowych dla środowisk związanych z wojskami specjalnymi wpadli Paweł Żuchowski i Michał Świątek, uczestnicy biegów organizowanych przez jednostki specjalne. – Naszą ideą było przygotowanie zawodów, których organizatorami lub współorganizatorami byłyby wszystkie jednostki wojsk specjalnych – tłumaczy Paweł Żuchowski. – Po jednym z ekstremalnych biegów, w których braliśmy udział, zaczęliśmy rozmawialiśmy z Michałem o tym, co zrobić by zintegrować środowisko biegaczy startujących w zawodach utożsamianych z jednostkami wojsk specjalnych. Uznaliśmy, że powinien to być cykl imprez – opowiada Paweł Żuchowski.

Najpierw pomysł został skonsultowany z byłym prezesem Mety Zbigniewem Rosińskim, który ma bogate doświadczenia w organizacji wielu imprez sportowych. Później pomysłodawcy zwrócili się do poszczególnych jednostek specjalnych. Każda z nich jest związana z podmiotem organizującym ekstremalne biegi, pytaniem było, czy zgodzą się włączyć „swoją” imprezę do cyklu Coin Wojsk Specjalnych. Ostatecznie zielone światło imprezie dały: Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu (oraz Wojskowy Klub Biegacza Meta organizujący Maraton Komandosa), Jednostka Wojskowa Agat (Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman” – „Masters' Killer”), Jednostka Wojskowa Formoza (Adventure Park Gdynia Kolibki – Bieg Morskiego Komandosa) oraz 7 Eskadra Działań Specjalnych w Powidzu. Z kolei na imprezę utożsamianą z Jednostką Wojskową GROM uznano Pogrom Wichra. To bieg organizowany w Oleśnicy przez Sławomira Wiatra, byłego żołnierza GROM-u.