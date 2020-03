Nowi oficerowie korpusu logistyki

Korpus osobowy logistyki zyskał nowych oficerów specjalistów. Na stopień podporucznika Wojska Polskiego zostali mianowani absolwenci półrocznego kursu oficerskiego. Aktu promocji 20 podoficerów, w tym dwóch pań, dokonał JM Rektor-Komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek. Uroczysta ceremonia odbyła się w sobotę 29 lutego w Klubie WAT.

Podczas szkolenia w Wojskowej Akademii Technicznej oficerowie zyskali specjalistyczną wiedzę w zakresie logistyki i zostali przygotowani do objęcia pierwszych oficerskich stanowisk służbowych. W ramach 6‑miesięcznego kursu odbyli również praktyki w jednostkach wojskowych. Egzamin oficerski zdali na bardzo wysokim poziomie.

„Za chwilę dostąpicie zaszczytu otrzymania oficerskich gwiazdek i złożycie oficerskie ślubowanie. W pełni na to zasłużyliście. Jesteście najlepszą z dotychczas szkolonych grup podoficerów zdających egzaminy oficerskie w Wojskowej Akademii Technicznej. Jestem przekonany, że szkolenie w murach naszej uczelni, a także praktyki odbyte w Centrum Szkolenia Logistyki i innych jednostkach wojskowych dobrze przygotowały Was do samodzielnego i praktycznego pełnienia funkcji dowódczych oraz obsługi specjalistycznego sprzętu wojskowego. Gratuluję Wam zdania egzaminów oficerskich na tak wysokim poziomie. Pozwala to wierzyć, że równie dobrze sprostacie powierzonym Wam obowiązkom i nie zawiedziecie pokładanych w Was nadziei. Niech zdobyta wiedza i doświadczenie dadzą Wam siłę i będą trwałym filarem dalszego rozwoju” – podkreślił w przemówieniu rektor-komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.