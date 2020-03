Nominacje generalskie w Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Generalska gwiazdka to zobowiązanie do służby ojczyźnie jak z jak największym zaangażowaniem. To, że otrzymaliście nominacje właśnie dziś pokazuje jaka postawa jest oczekiwana od żołnierzy, a w szczególności od generalicji – mówił Andrzej Duda podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezydent wręczył akty mianowania na stopnie generalskie.

– „Amnestia jest dla złodziei, my to jesteśmy Wojsko Polskie” – tak powiedział mjr Hieronim Dekutowski „Zapora” na wieść o amnestii, jaką komunistyczne władze przyprowadzone do Polski na sowieckich bagnetach chciały skusić żołnierzy niezłomnych do złożenia broni, do wyjścia z lasu i podziemia, do zaprzestania walki o wolna i suwerenną Polskę – mówił prezydent Andrzej Duda podczas Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. – Cieszę się ogromnie, że dziś stoimy na Placu Piłsudskiego, gdzie jest święte dla nas, Polaków, miejsce: Grób Nieznanego Żołnierza. Stoimy z polskimi żołnierzami, którzy oddają wraz z całym narodem hołd żołnierzom niezłomnym w narodowym dniu ich pamięci – dodał prezydent.

Zwierzchnik sił zbrojnych podkreślił, że 1 marca przysięgę wojskową złożyli żołnierze służby przygotowawczej, a oficerowie odebrali nominacje generalskie. – To wielki zaszczyt dla elewów, że mogli złożyć żołnierską przysięgę w tak szczególnym dniu. To także znak, do kogo mają się odwoływać wypowiadając słowa „ku chwale Ojczyzny”, kogo mają brać sobie za wzór – powiedział zwierzchnik SZ. – Gratuluję także generałom. Dziękując im za służbę podkreślałem, że generalska gwiazdka, czy to ta pierwsza, oznaczająca wejście do korpusu generalicji, czy kolejna, to zobowiązanie do służby ojczyźnie jak najlepiej, jak najwierniej i z jak największym zaangażowaniem. To, że otrzymaliście nominacje właśnie dziś stanowi znak tego, jaka postawa oczekiwana jest od polskich żołnierzy, oficerów, a w szczególności od generalicji – dodał.

Wręczone dziś awanse były pierwszymi w tym roku nominacjami generalskimi. W ubiegłym roku takich uroczystości było w Wojsku Polskim pięć, generalskie gwiazdki odebrało wówczas 25 oficerów.

Gen. broni dr inż. pil. Tadeusz Mikutel ma 57 lat. Jest absolwentem dęblińskiej Szkoły Orląt, pilotem klasy mistrzowskiej i instruktorem lotów na samolotach Su-22. Tworzył i dowodził pierwszą w kraju eskadrą lotnictwa taktycznego działającą zgodnie ze standardami sił powietrznych NATO, czyli 7 Eskadrą Lotnictwa Taktycznego w Powidzu. Wdrażał w siłach powietrznych program eksploatacji samolotów transportowych C-130 Hercules.

Służbę rozpoczynał w pułkach lotnictwa myśliwsko-bombowego w Babimoście i Pile, gdzie zajmował stanowiska, m.in. starszego pilota, dowódcy klucza, szefa rozpoznania powietrznego oraz nawigatora-programisty, dowódcy eskadry. Dowodził 7 Eskadrą Lotnictwa Taktycznego w Powidzu. W kolejnych latach zajmował stanowiska m.in. w 3 Korpusie Obrony Powietrznej, w polskim narodowym przedstawicielstwie wojskowym przy SHAPE w belgijskim Mons. Dowodził również 33 Bazą Lotnictwa Transportowego w Powidzu, 3 Brygadą Lotnictwa Transportowego, a następnie 3 Skrzydłem Lotnictwa Transportowego oraz 1 Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Zajmował także stanowisko szefa sztabu w DORSZ oraz zastępcy dowódcy operacyjnego RSZ. Od stycznia 2020 roku jest pierwszym zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP.

Gen. broni Tomasz Piotrowski ma 52 lata. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Służbę zaczynał od stanowiska dowódcy plutonu w 36 i 32 Pułku Zmechanizowanym. Dowodził plutonem, a następnie kompanią wsparcia w 8 Brygadzie Zmechanizowanej. Zajmował stanowiska m.in. szefa sztabu i zastępcy dowódcy w 16 Pułku Artylerii i dowódcy 2 Pułku Artylerii. Był szefem wojsk rakietowych i artylerii w dowództwie 12 Dywizji Zmechanizowanej. W 12 DZ zajmował także stanowiska szefa sztabu ds. operacyjnych oraz zastępcy dowódcy. Od 2017 roku służy w Dowództwie Operacyjnym RSZ, początkowo jako szef sztabu, a od 2018 roku jako dowódca.

Służył także poza granicami kraju. Był zastępcą dowódcy PKW w Afganistanie (2012-2013 rok).

Gen. broni pil. Jan Śliwka ma 59 lat. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie (dzisiejsza Lotnicza Akademia Wojskowa). Służbę rozpoczął w 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Łasku, jako starszy pilot klucza lotniczego. W pułku zajmował kolejno stanowiska nawigatora eskadry lotniczej, dowódcy eskadry lotniczej, zastępcy dowódcy oraz dowódcy 10 Pułku.

Dowodził 2 Brygadą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, był szefem szkolenia 3 Korpusu Obrony Powietrznej we Wrocławiu, a następnie szefem sztabu-zastępcą dowódcy 3 KOP. Przez cztery lata zajmował stanowisko zastępcy dowódcy Centrum Dowodzenia Operacjami Powietrznymi w Danii. Po powrocie do kraju, w 2010 roku został dowódcą Centrum Operacji Powietrznych w Warszawie. Zajmował także stanowisko inspektora sił powietrznych w Dowództwie Generalnym RSZ, a następnie zastępcy dowódcy generalnego RSZ.

Jest pilotem klasy mistrzowskiej, instruktorem, pilotem oblatywaczem na samolotach TS-11 Iskra, MiG-21 UM, MiG-21M oraz MiG-21MF.

Gen. dyw. Sławomir Owczarek ma 57 lat. W 1987 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Pierwsze stanowisko służbowe objął w 20 Pułku Przeciwpancernym w Pleszewie. Po studiach na Akademii Wojsk Lądowych (dziś Akademia Wojsk Lądowych) rozpoczął służbę w Szefostwie Wojsk Rakietowych i Artylerii Śląskiego Okręgu Wojskowego. Następnie służył w 23 Brygadzie Artylerii w Bolesławcu, najpierw jako dowódca dywizjonu, a po kilku latach jako szef sztabu brygady. Dowodził 5 Pułkiem Artylerii w Sulechowie. Był szefem zarządu WRiA Inspektoratu Wojsk Lądowych w DGRSZ, a od stycznia 2017 roku jest inspektorem rodzajów wojsk DGRSZ.

Służył poza granicami kraju, w składzie PKW UNDOF w Syrii oraz w Afganistanie jak zastępca dowódcy VIII zmiany PKW ISAF.

Gen. bryg. Grzegorz Grodzki ma 50 lat. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych (dziś Akademia Wojsk Lądowych) we Wrocławiu. Służbę zaczął w 14 Brygadzie Pancernej jako dowódca plutonu czołgu, ale potem zmienił rodzaj wojsk i służył w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej. W 25 BKPow zajmował stanowiska dowódcy szwadronu oraz szefa sekcji. Był także specjalistą w Szefostwie Wojsk Aeromobilnych Dowództwa Wojsk Lądowych. Służbę w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej rozpoczął w 2008 roku na stanowisku dowódcy 18 Batalionu Powietrznodesantowego. Był także szefem szkolenia 6 Brygady. Zajmował stanowisko zastępcy dowódcy 6 BPD, by w listopadzie 2019 objąć dowodzenie 6 Brygadą Powietrznodesantową.

Służył także na misji PKW EUFOR w Bośni i Hercegowinie oraz dwukrotnie w Afganistanie.

Gen. bryg. pil. Sławomir Mąkosa ma 47 lat. Jest absolwentem Szkoły Orląt w Dęblinie. W swojej karierze lotniczej pilotował różne typy śmigłowców, m.in. jako instruktor W-3 Sokół i Mi-2 szkolił podchorążych w 47 Szkolnym Pułku Śmigłowców w Nowym Mieście nad Pilicą. Szkolił także pilotów na Mi-2 w 61 Pułku Lotniczym w Białej Podlaskiej oraz wykonywał loty jako instruktor na SW-4 Puszczyk. W 2004 roku objął stanowisko specjalisty w Dowództwie Sił Powietrznych, pozostając jednocześnie instruktorem w 1 Ośrodku Szkolenia Lotniczego w Dęblinie (obecnie 41 Baza Lotnictwa Szkolnego). W czasie służby obejmował różne stanowiska, m.in. instruktora w Oddziale Szkolenia Lotniczego w Szefostwie Wojsk Lotniczych Dowództwa Sił Powietrznych oraz zastępcy dowódcy 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, gdzie po restrukturyzacji powierzono mu stanowisko dowódcy Grupy Działań Lotniczych. Dowodził 1 Bazą Lotnictwa Transportowego w Warszawie, a w 2015 roku stanął na czele 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

Gen. bryg. Arkadiusz Szkutnik ma 53 lata. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Służbę rozpoczął w 75 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. Obejmował różne stanowiska, m.in. szefa obrony przeciwlotniczej, dowódcy dywizjonu przeciwlotniczego w 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Był szefem sztabu 3 Pułku Przeciwlotniczego, a po studiach strategiczno-operacyjnych rozpoczął służbę w Sztabie Generalnym WP. Zajmował m.in. stanowiska szefa oddziału w Zarządzie Planowania Operacyjnego, a następnie szefa oddziału w Zarządzie Planowania Operacyjnego i Szkolenia. W 2016 roku objął stanowisko szefa zarządu operacyjnego-zastępcy szefa sztabu Dowództwa Generalnego RSZ. Od 1 sierpnia 2018 roku jest dowódcą 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W czasie 30-letniej służby wojskowej wielokrotnie służył poza granicami kraju, m.in. w czasie I zmiany PKW w Iraku, dowodził XVIII zmianą PKW w Kosowie, uczestniczył w IV i XIII zmianie PKW w Afganistanie.

Gen. bryg. pil. Wojciech Pikuła ma 57 lat. Ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą (dziś LAW) na kierunku pilot samolotu odrzutowego. Jest pilotem klasy mistrzowskiej i instruktorem. W powietrzu spędził ponad 1800 godzin pilotując samoloty Zlin-42M, Su-22 i TS-11 Iskra. Pierwsze stanowiska objął w 8 i 40 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego. Zajmował różne stanowiska w dowództwie 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, m.in. szefa szkolenia lotniczego, szefa bezpieczeństwa lotów. Dowodził 12 Bazą Lotniczą, a następnie był szefem szkolenia w dowództwie 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Po studiach w Akademii Obrony Narodowej służył w Dowództwie Generalnym RSZ. Od 2016 roku stoi na czele 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

Służył także na misji. W czasie siódmej zmiany PKW dowodził międzynarodowym lotniskiem w Afganistanie.