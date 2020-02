„Defender” wkracza do Polski

Dziś wieczorem dwie kolumny pojazdów należących do amerykańskiej armii przekroczą granicę w Kołbaskowie. W Polsce pojawili się już pierwsi żołnierze przerzuceni do Europy z USA. Tym samym zakrojone na szeroką skalę ćwiczenie „ Defender Europe 20 ” powoli przenosi się nad Wisłę. Z tej okazji prezydent Andrzej Duda zwołał dziś w BBN odprawę, w której udział wziął szef resortu obrony Mariusz Błaszczak i minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński, a także dowódcy Wojska Polskiego. Przedstawili program manewrów oraz stan przygotowań na przyjęcie sojuszniczych wojsk.

REKLAMA

„Defender Europe 20” to największy od czasów zakończenia zimnej wojny przerzut wojsk USA do Europy. Drogą morską i lotniczą na Stary Kontynent, przede wszystkim do Niemiec, dotrze 20 tysięcy żołnierzy oraz 20 tysięcy sztuk sprzętu – czołgów, transporterów opancerzonych, samobieżnych haubic. Następnie drogą lądową przemieszczą się one na wschód. Amerykanie przy wsparciu sojuszników będą ćwiczyć między innymi w Polsce i państwach bałtyckich. Kluczowe epizody odbędą się na poligonie w Drawsku Pomorskim. Ważnym punktem na mapie ćwiczeń stanie się także tzw. przesmyk suwalski. Polska armia wyśle na „Defendera” około trzech tysięcy żołnierzy i ciężki sprzęt. Trzon tychże sił pochodzi z 12 Brygady Zmechanizowanej. Łącznie w manewry zaangażuje się 37 tysięcy wojskowych z 18 państw.

– Ćwiczenie ma charakter obronny. Ma ono udowodnić, że w krótkim czasie jesteśmy gotowi przerzucić przez ocean pokaźne siły, połączyć się z naszymi sojusznikami, przeprowadzić operację związaną z kolektywną obronną. Po zakończeniu manewrów sprzęt wróci do USA – tłumaczył niedawno gen. Christopher G. Cavoli, dowódca Wojsk Lądowych USA w Europie.