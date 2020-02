„Defender Europe” – cykl spotkań informacyjnych

Dodatkową atrakcją podczas spotkań będą koncerty amerykańskich zespołów wojskowych. Na scenie zagrają m.in. The U.S. Army Rock Band oraz NATO SHAPE Rock Band.

Chcesz dowiedzieć się, jak w twojej okolicy będą wyglądały manewry „Defender Europe 20”, a przy okazji posłuchać amerykańskiego rocka? Przyjdź na spotkanie z żołnierzami US Army i Wojska Polskiego. To część przygotowań do tych największych od lat ćwiczeń amerykańskiej armii na wschodniej flance NATO.

„Defender Europe 20” to największe tego typu ćwiczenia od 25 lat. W przedsięwzięciu weźmie udział ponad 37 tys. żołnierzy z 18 państw, w tym z Polski. Ich głównym celem jest sprawdzenie gotowości US Army do przerzutu wojsk ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Przez ocean zostanie przetransportowanych blisko 20 tys. amerykańskich żołnierzy oraz ponad 20 tys. jednostek sprzętu. Następnie siły te wezmą udział w cyklu międzynarodowych ćwiczeń NATO, które zostaną przeprowadzone na terytorium państw bałtyckich, Polski oraz Gruzji. Główna faza ćwiczeń „Defender-Europe 20” potrwa do maja. Powrót wojsk sojuszniczych zakończy się pod koniec sierpnia.