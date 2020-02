Więcej pieniędzy dla cyberżołnierzy

Dla kogo i jaki dodatek?

Zmiany obejmą żołnierzy pracujących w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) oraz jednostkach mu podległych: Centrum Operacji Cybernetycznych oraz Centrum Projektów Informatycznych. Obecnie żołnierze zawodowi pełniący tam służbę i wykonujący zadania z zakresu kryptologii i cyberbezpieczeństwa mogą liczyć maksymalnie na 1500 zł dodatku stałego. – Zapewnienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni wymaga pozyskania oraz utrzymania w służbie odpowiednio przygotowanych żołnierzy-informatyków. Jako wojsko musimy konkurować w tym względzie z pracodawcami cywilnymi, którzy są bardziej elastyczni co do oferowanych warunków pracy i płacy. Dlatego niezwykle ważne jest, aby potencjalnych kandydatów do służby zachęcać nie tylko możliwością rozwoju zawodowego, ale także wynagrodzeniem – tłumaczą przedstawiciele resortu.

Według nowych przepisów, wypłacany co miesiąc dodatek ma wynieść od 450 zł do 2100 zł. Przepisy rozporządzenia w tej kwestii mają być obowiązujące z mocą wsteczną, od 1 lipca 2019 roku. Oznacza to, że żołnierze otrzymają wyrównania.

Ale to nie wszystko. Żołnierzom z tej grupy, którzy przez ostatni rok zajmowali dane stanowisko, będzie też mógł być wypłacany – po zakończeniu roku kalendarzowego – jednorazowy dodatek w wysokości od 100 proc. do 620 proc. kwoty dodatku służbowego. Będzie on przyznawany uznaniowo przez dowódcę jednostki wojskowej. W praktyce, żołnierz z dodatkiem miesięcznym w wysokości 2100 zł, będzie mógł jednorazowo otrzymać nawet 13 tys. zł extra. Dodatki zaczną być wypłacane dwa tygodnie po wejściu w życie rozporządzenia.

Takie system zachęt finansowych ma pozwolić na utrzymanie w służbie wojskowej cyberspecjalistów i zmotywować ich do długoletniej służby. Ale nie tylko. – Decyzja o dodatkach jest kolejnym krokiem w budowie narodowych zdolności bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Wierzymy też, że wyższe pensje będą dodatkowym czynnikiem, który zachęci młodych ludzi do służby w Wojsku Polskim – podkreśla Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON, pełnomocnik ministra obrony do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Chodzi zwłaszcza o tych, którzy rozważają służbę w wojskowych strukturach cyberbezpieczeństwa, kryptografii oraz utrzymania systemów IT (wymagania i aktualne oferty pracy na stronie: www.cyber.mil.pl/kariera). – Cieszę się z decyzji ministra. To krok w dobrą stronę. Z pewnością ułatwi pozyskiwanie żołnierzy do tworzonych przeze mnie wojsk obrony cyberprzestrzeni oraz całych struktur NCBC – mówi gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Budowa cyberwojsk

Finansowe docenienie cyberżołnierzy jest jednym z założeń uruchomionego w ubiegłym roku programu Cyber.mi.pl. Zakłada on powstanie wojsk obrony Ccberprzestrzeni, a w związku z ich tworzeniem także zwiększenie budżetu na realizację zadań związanych z kryptologią, cyberbpieczeństwem oraz rozwojem i utrzymaniem sieci teleinformatycznych.

– Wojska obrony cyberprzestrzeni będą się rozrastały. Dowództwo wojsk powstanie do 2022 roku, a ich formowanie zakończymy już w 2024 roku. Zakładamy, że do tego czasu będziemy mieli już wystarczająco liczną grupę absolwentów kierunków związanych z cyberbezpieczeństwem, IT i kryptologią. Będziemy mieć zatem wykwalifikowane kadry pozwalające na zapewnienie Polsce i Polakom bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestrzeni – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Zmiany w rozporządzeniu dotyczą też żołnierzy pracujących np. przy rozminowaniu terenu lub jego oczyszczaniu z przedmiotów wybuchowych albo niebezpiecznych. Redakcyjna, ale dość istotna zmiana, wynika z wprowadzonej w 2019 roku w siłach zbrojnych zmiany nazw patroli rozminowania na patrole saperskie. W praktyce żołnierze w nich służący wciąż będą mogli otrzymywać przysługujący im wcześniej dodatek specjalny, a jego wysokość – 900 zł – nie ulegnie zmianie. Nowe przepisy, dotyczące w sumie 39 patroli będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2020 roku. Dodatek specjalny, w odróżnieniu od służbowego przysługuje za szczególne właściwości lub warunki pełnienia służby (np. za loty w składzie załóg wojskowych statków powietrznych, skoki ze spadochronem czy prace podwodne z użyciem sprzętu nurkowego).

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni powstało w 2019 roku. Podlega ministrowi obrony narodowej. Odpowiada za kluczowe obszary związane z konsolidacją kompetencji i zasobów resortu w zakresie kryptologii, cyberbezpieczeństwa oraz budowy i eksploatacji systemów IT. Specjaliści zespołu w trybie 24/7/365 monitorują działania systemów IT w resorcie obrony narodowej. Do ich zadań należy prowadzenie operacji w cyberprzestrzeni, reagują też w przypadku incydentów naruszających bezpieczeństwo sieci i jej użytkowników.

Pod NCBC podlega Centrum Operacji Cybernetycznych, które prowadzi działania oraz operacje militarne w cyberprzestrzeni oraz Centrum Projektów Informatycznych, gdzie realizowane są m.in. projekty rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych na potrzeby resortu.