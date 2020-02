Wybierzmy najlepszego żołnierza w sporcie powszechnym w 2019 roku

Już po raz ósmy zapraszamy Was do wybrania najlepszego sportowca w sporcie powszechnym w Wojsku Polskim. Dzisiaj rozpoczyna się głosowanie w ramach „Plebiscytu na najpopularniejszych sportowców Wojska Polskiego”. Wasze typy przyjmujemy do 3 marca. Pozostałych laureatów naszego plebiscytu wyłoni Kapituła. Wyniki przedstawimy 12 marca na Gali Sportu Wojskowego.

Jak co roku, zapraszamy do głosowania w „Plebiscycie na najpopularniejszych sportowców Wojska Polskiego”. O tym, kto zostanie wyróżniony tytułem „Mistrza sportu powszechnego” zdecydujecie Wy, nasi czytelnicy. Pozostałe laury – „Sportowiec roku”, „Trener roku” oraz „Nadzieja sportu wojskowego” – przyzna kapituła naszego plebiscytu, złożona z oficerów na co dzień zajmujących się organizacją rywalizacji sportowej w Wojsku Polskim oraz wybitni przedstawiciele świata sportu. Nagrody redakcji „Polski Zbrojnej” zostaną wręczone na dorocznej Gali Sportu Wojskowego, która odbędzie się 12 marca.

Co trzeba zrobić, by oddać głos? Poniżej znajduje się specjalny moduł konkursowy. Do wyboru jest 10 kandydatów. Głos można oddać tylko na jednego kandydata.