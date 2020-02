„Defender 20”: pierwszy transport US Army już w Europie

Czołgi M1 Abrams, samobieżne haubice Paladin, bojowe wozy piechoty Bradley – to tylko część sprzętu US Army, który znalazł się w pierwszym transporcie przerzuconym do Europy na ćwiczenia „Defender Europe 20”. Statek z pojazdami na pokładzie dotarł właśnie do niemieckiego portu w Bremerhaven.

– Na pokładzie znalazło się prawie 1200 czołgów, haubic, pojazdów opancerzonych i różnego typu pojazdów kołowych. Wszystkie należą do 2 Brygady, która wchodzi w skład 3 Dywizji Piechoty z Fort Stewart w stanie Georgia – informuje mjr Traun C. Moore z biura prasowego US Army w Europie. Sprzęt wyruszył z portu Savannah. Atlantyk pokonał na pokładzie statku ARC „Endurance”. To cywilna jednostka przystosowana do przewozu samochodów osobowych. Znajduje się ona jednak na liście Morskiego Programu Bezpieczeństwa, która liczy kilkadziesiąt statków. Oznacza to, że armator musi być gotowy, by w razie potrzeby świadczyć usługi armii.

„Endurance” zawinął do portu Bremerhaven w Niemczech wczoraj. Wkrótce rozpoczął się rozładunek sprzętu. Dziś mogli się mu przyglądać zaproszeni przez Amerykanów dziennikarze. Jak tłumaczył gen. Christopher G. Cavoli, dowódca Wojsk Lądowych USA w Europie, pojazdy sprowadzają na nabrzeże wykwalifikowani kierowcy z Niemiec. To efekt umowy pomiędzy obydwoma krajami. – Sprzęt, który sprowadzamy na ćwiczenie z USA dotrze do Europy drogą morską. Natomiast większość naszych żołnierzy odbędzie podróż na pokładzie samolotów. Wyposażenie przejmą już na miejscu – wyjaśnia gen. Cavoli.