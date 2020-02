Hokeiści Grunwaldu o krok od podium Pucharu Europy

W półfinale rywalem Grunwaldu była drużyna z Hamburga, która w fazie grupowej zajęła drugie miejsce w grupie B. Hokeiści z Der Club an der Alster uważani byli za głównego faworyta do zwycięstwa w całym turnieju, zaś gospodarze po świetnych występach w eliminacjach bardzo chcieli awansować do finału. Mecz zapowiadał się niezwykle emocjonująco i do hali CityZen, w której rozegrano wszystkie turniejowe spotkania, przyciągnął komplet publiczności.

W pierwszej z czterech dziesięciominutowych kwart lepsi byli Niemcy, którzy zdobyli dwie bramki. W drugiej kwarcie wojskowi ambitnie walczyli o zmianę niekorzystnego wyniku. Na kontaktową bramkę kibice czekali osiem minut. Zdobył ją z krótkiego rogu szer. Michał Kasprzyk. Niestety, po wznowieniu gry przez rywali żółtą kartką został ukarany szer. Mateusz Hulbój i wojskowi musieli grać przez dwie minuty w osłabieniu. Przewagę jednego zawodnika wyśmienicie wykorzystali goście, którzy w kilkadziesiąt sekund zdobyli trzy bramki – tę trzecią równo z końcową syreną.

Po pierwszej połowie gry Niemcy prowadzili 5:1 i nawet najwięksi sympatycy wojskowych liczyli się ze sromotną klęską swojej drużyny. – Przy stanie meczu 1:5 do przerwy spodziewałem się większej porażki. Jednak zawodnicy podnieśli się i doprowadzili do wyniku 5:6. – To był naprawdę dobry mecz – mówi gen. broni w stanie spocz. Lech Konopka, prezes WKS Grunwald. A losy spotkania zaczęły się odwracać po ryzykownej decyzji trenera wojskowych Karola Śnieżka, który w połowie trzeciej kwarty zdecydował się wymienić bramkarza na zawodnika z pola. To posunięcie dobrze wpłynęło na hokeistów Grunwaldu. W 26 min bliski pokonania bramkarza gości był szer. Mateusz Hulbój – piłka po jego uderzeniu trafiła w słupek. Dwie minuty później gola strzelił szer. Adrian Krokosz, ale w ostatniej minucie trzeciej kwarty Niemcy zdobyli szóstą bramkę.

W ostatniej kwarcie wojskowi dali z siebie wszystko, aby odmienić losy spotkania. 10 minut grali bez bramkarza z przewagą zawodnika w polu. Ryzykowna taktyka i gra z olbrzymim poświęceniem przyniosła efekty. Gospodarze zdobyli trzy bramki: w 34. minucie na listę strzelców wpisał się szer. Michał Kasprzyk, w 36. minucie plut. Tomasz Dutkiewicz i w 37 minucie kpr. Szymon Hutek. Tylko jedna bramka dzieliła poznaniaków od remisu. Niestety, hokeistom Grunwaldu nie udało się po raz szósty pokonać bramkarza gości. Za to od utraty siódmej bramki uratował wojskowych w ostatnich sekundach meczu szer. Mateusz Popiołkowski, który obronił rzut karny.

– Oglądałem dziesiątki meczów i po raz pierwszy spotkałem się z tym, że drużyna przez kwadrans gra bez bramkarza. Powoli to chyba stanie się specjalnością hokeistów WKS Grunwald – przyznał prezes poznańskiego klubu. Zresztą w pojedynku o trzecie miejsce trener Śnieżek również zdecydował się na długą grę bez bramkarza – wymienił go na ostatnie dziewięć i pół minuty meczu. Szkoleniowiec Grunwaldu wprowadził szóstego zawodnika z pola chwilę po tym, jak drużyna z Mińska strzeliła z krótkiego rogu trzeciego gola. Goście na początku czwartej kwarty prowadzili 3:1 (jedyną bramkę dla wojskowych zdobył w 4. minucie kpr. Szymon Hutek). W 33. minucie gola dla wojskowych strzelił mł. chor. Artur Mikuła. Jednak goście szybko odpowiedzieli celnym strzałem na pustą bramkę. Kilkanaście sekund później wynik meczu na 3:4 zmienił szer. Michał Kasprzyk. W końcowej fazie gry wojskowi stworzyli jeszcze kilka okazji do zdobycia upragnionej bramki, ale zabrakło im szczęścia i musieli się zadowolić czwartym miejscem w turnieju. Natomiast pierwsze zajęli hokeiści z Hamburga, którzy w finale pokonali 3:1 austriacki zespół Arminen Wiedeń.

Generał Konopka podkreśla, że poznańskim hokeistom, jako jedynym udało się w eliminacjach turnieju zdobyć komplet punktów. W dalszej części turnieju wojskowi grali na równie wysokim poziomie, ale za to trochę więcej szczęścia dopisywało ich rywalom. Prezes poznańskiego WKS był również zadowolony z opinii gości na temat organizacji turnieju. – Oceniono pozytywnie organizację turnieju. Było to dla nas wyzwanie – podkreśla generał.

W 30-letniej historii halowych rozgrywek o miano najlepszej klubowej drużyny Europy hokeiści WKS Grunwald tylko raz zajęli miejsce na podium. W 1994 roku uplasowali się na trzeciej pozycji na turnieju w Köln. Ponadto trzy razy zajęli piątą lokatę (w 2004 roku, 2010 i 2016) i trzy razy siódmą (1993, 2011, 2017).

O tytuł mistrzowski walczy osiem drużyn, z których dwie ostatnie spadają z elitarnej grupy rozgrywek. W poznańskim turnieju, pierwszym w historii rozgrywanym w Polsce, dwie ostatnie pozycje zajęły drużyny z Belgii i Szwecji.

Patronat nad turniejem objął minister obrony narodowej.