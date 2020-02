Ćwiczenia okrętów na morzu

Do Portu Wojennego w Gdyni powróciły okręty, które od poniedziałku, 10 lutego, operowały na wodach Bałtyku w ramach szkolenia morskiego. Jednostki, przy współpracy z lotnictwem Marynarki Wojennej przeprowadziły zadania ogniowe z faktycznym użyciem uzbrojenia.

Główne zadania wykonywane przez szkolące się na morzu jednostki polegały na prowadzeniu operacji zwalczania okrętów podwodnych oraz celów nawodnych i powietrznych. To typowe ćwiczenia osłony strategicznego transportu morskiego i utrzymania panowania na morzu w sytuacjach kryzysowych. Załogi okrętów realizowały zadania ogniowe do celów morskich i powietrznych, strzelania torpedowe oraz symulowane ataki rakietowe. Równolegle do zadań typowo bojowych załogi okrętów doskonaliły obronę przeciwawaryjną polegającą na walce z pożarami i z przebiciami kadłuba. Operacje lotnicze, we współdziałaniu z siłami okrętowymi, prowadziły statki powietrzne z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.