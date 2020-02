O Patriotach na WAT

– Naszym zadaniem jest kształcenie specjalistów do obsługi różnego rodzaju uzbrojenia. Na kierunkach wojskowych studiuje u nas obecnie 2,5 tys. studentów, w przyszłym roku będzie ich prawie 3 tys., czyli więcej niż na wszystkich innych polskich uczelniach wojskowych – mówił gen. bryg. Szczurek. – Decyzja o ulokowaniu tego systemu właśnie u nas, na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa, jest jedyną słuszną. W końcu to tam trafiają najlepsi specjaliści – podkreślił.

W piątek w Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczystość, podczas której gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, rektor-komendant WAT, oraz płk dr inż. Michał Marciniak, pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw pozyskania i wdrożenia do Sił Zbrojnych RP systemu Wisła, podpisali dokumenty, na mocy których na uczelni zostanie wdrożone oprogramowanie Patriot Multi-Echelon Trainer (PMET). Dzięki niemu podchorążowie będą mogli szkolić się z obsługi technicznej systemu rakietowego Patriot .

Natomiast płk Marciniak zauważył, że wdrożenie systemu na WAT jest pierwszym krokiem do zaangażowania uczelni w realizację programu „Wisła”. – To bardzo skomplikowany program, który wymaga specjalistycznej wiedzy i świetnie wykształconych inżynierów. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku będziemy chcieli zrealizować inne projekty z nim związane – powiedział. Dodał także, że to bardzo ważne, aby studenci wiedzieli, jak funkcjonuje system, opuszczając mury uczelni, a nie zaczynali się go uczyć, kiedy trafią do jednostek wojskowych. Podkreślił również, że obsługa tak nowoczesnego uzbrojenia będzie wymagała tego, „aby zapomnieć o tym, jak dotychczas funkcjonowała obrona przeciwlotnicza”. – Czas wyjść z lat 70. i przestawić się na XXI wiek – zaznaczył.

Patriot Multi-Echelon Trainer (PMET), który trafił dziś na WAT, to zaawansowany program komputerowy mający przygotować personel do obsługi i napraw zestawu przeciwrakietowego i przeciwlotniczego Patriot. Użytkownik systemu będzie krok po kroku, zgodnie z zatwierdzonymi instrukcjami obsługi i procedurami bezpieczeństwa, wykonywał zadania związane z sytuacjami, które mogłyby wydarzyć się w rzeczywistości, takimi jak wymiana części czy ich naprawa. W razie konieczności system będzie wskazywał błędy użytkownika lub podpowiadał, jak dane zadanie wykonać. Każde działanie użytkownika będzie też rejestrowane, dzięki czemu instruktor na bieżąco będzie mógł monitorować postępy podopiecznych.

Umowa o pozyskaniu Patriotów między Ministerstwem Obrony Narodowej a rządem Stanów Zjednoczonych została zawarta w 2018 roku. Na jej mocy w 2022 roku, w ramach realizacji I fazy programu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej „Wisła”, polska armia ma otrzymać dwie baterie systemu. W realizację kontraktu są zaangażowane firmy Raytheon (radar, wyrzutnie), Northroop Grumman (system IBCS) i Lockheed Martin (rakieta PAC-3 MSE, elementy wyrzutni). Swoje zadania mają także polskie przedsiębiorstwa zbrojeniowe – m.in. za dostawę pojazdów do transportu uzbrojenia odpowiadają firmy Jelcz i WZU. Pierwsza faza programu ma kosztować 4,75 mld dolarów.