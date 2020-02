Ściana zachodnia też ma już swoich terytorialsów

Ponad stu ochotników rozpoczęło w ten weekend w Szczecinie tzw. szesnastkę, czyli szkolenie podstawowe przed wstąpieniem w szeregi wojsk obrony terytorialnej. – Minimum teorii, maksimum praktyki – tak opisuje je płk Grzegorz Kaliciak, dowódca 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Za dwa tygodnie, po zaliczeniu szkolenia, jego nowi żołnierze złożą przysięgę wojskową.

W sobotę w szczecińskich koszarach zjawiło się ponad stu chętnych do wstąpienia w szeregi wojsk obrony terytorialnej. Zostali zarejestrowani w wojskowej ewidencji, przeszli badanie lekarskie, sprawdzian z wychowania fizycznego i odebrali mundury. W niedzielę otrzymali broń – produkowane w radomskiej fabryce broni karabiny Grot. Jeszcze tego samego dnia wyjechali na poligon w Wędrzynie, by rozpocząć szkolenie, które potrwa dwa tygodnie. W sumie całe szkolenie podstawowe trwa 16 dni. – Minimum teorii, maksimum praktyki – mówi płk Grzegorz Kaliciak, dowódca 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Taktyka, strzelanie, pomoc przedmedyczna, od rana do wieczora, a czasem także w nocy. Po jego zakończeniu będą gotowi, by złożyć wojskową przysięgę – zapewnia dowódca.

Wśród przybyłych do zachodniopomorskiej brygady jest m.in. trzech braci: Hubert, Sebastian i Marcin Bednarczykowie z Koszalina. Wszyscy kilka lat temu wrócili z pracy w Wielkiej Brytanii, zatrudnili się w firmie ochroniarskiej i czekali na powstanie brygady terytorialsów w Zachodniopomorskiem. – Wreszcie jesienią dostałem informację z Wojskowej Komendy Uzupełnień, że zaczyna się nabór do WOT w naszym regionie – mówi Hubert. – Natychmiast odpowiedziałem, że jestem zainteresowany służbą.