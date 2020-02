Pierwsza przysięga żołnierzy WOT na ziemi lubuskiej

9 lutego na placu Grunwaldzkim w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się historyczna uroczystość wojskowa. Ponad 100 nowych ochotników stało się terytorialsami. Była to przysięga kończąca szkolenie podstawowe w ramach tzw. ferii z WOT w 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. To pierwsza uroczystość o takim charakterze na ziemi lubuskiej.

Ochotnicy którzy 9 lutego stanęli na placu Grunwaldzkim i wypowiedzieli słowa przysięgi wojskowej będą pierwszymi, którzy tego zaszczytu dostąpili na ziemi lubuskiej. Była to druga przysięga w 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w tym roku oraz druga gdzie żołnierze mogli przysięgać na sztandar własnej jednostki.

Nowi żołnierze WOT 25 stycznia rozpoczęli szkolenie podstawowe w Biedrusku pod Poznaniem a po jego zakończeniu to własne w Gorzowie Wielkopolskim wypowiedzieli słowa roty przysięgi wojskowej. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak w swoim liście do przysięgających żołnierzy napisał „Jako Żołnierze Wojska Polskiego jesteście kontynuatorami wielkiego dzieła naszych bohaterskich przodków, którzy bronili suwerenności i bezpieczeństwa naszego kraju. Dziękuję Wam za wstąpienie do 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ta decyzja niesie ze sobą dumę ze służby Ojczyźnie, ale też wymagać będzie od Was wytrwałości, hartu ducha oraz gotowości do wypełnienia trudnych obowiązków.”