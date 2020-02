Centrum dla Viperów w Łodzi?

REKLAMA

Atuty współpracy

Gdyby Wojsko Polskie wybrało śmigłowce AH-1Z Viper amerykańskiej firmy Bell Textron INC., ich serwisem i naprawami, a także modernizacją, zajmą się Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 z Łodzi. Tak zakłada list intencyjny, który 5 lutego podpisali Marcin Nocuń, prezes Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 z Łodzi, Wojciech Netkowskiego, dyrektor programów śmigłowcowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej (do której należą WZL nr 1) oraz Joel Best, dyrektor ds. europejskich programów wojskowych w Bell Textron Inc. Dokument zakłada poszerzenie dotychczasowej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.

– Polska Grupa Zbrojeniowa współpracuje z czołowymi światowymi koncernami zainteresowanymi udziałem w polskich programach śmigłowcowych. Chcemy maksymalnie wykorzystać potencjał techniczny i intelektualny spółek PGZ i nawiązać stałą, długofalową współpracę z wybranym przez MON partnerem zagranicznym – podkreślał Wojciech Netkowski. Dodał, że szczególnie ważna dla PGZ jest kwestia śmigłowców. – Rozwijanie kompetencji związanych z obsługą i modernizacją nowych, produkowanych przez zachodnie koncerny, typów śmigłowców i samolotów to część procesu strategicznej reorientacji spółek naszej domeny lotniczej – wyjaśniał.

Przedstawiciele Bella nie ukrywali, iż liczą na to, że polska armia pójdzie za przykładem amerykańskiej piechoty morskiej – US Marine Corps – i zdecyduje się kupić nie tylko samoloty F-35 Lightning II, ale tez śmigłowce AH-1Z Viper.

– Bell gratuluje Polsce odważnej decyzji o zakupie samolotów F-35. Chcielibyśmy pomóc Polsce stworzyć takie same zdolności do dominacji w bitwie powietrzno-lądowej, jakie ma Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. To jedyna służba wojskowa na świecie wykorzystująca zarówno myśliwce F-35, jak i śmigłowce AH-1Z – mówił Joel Best.

Następca Cobry

AH-1Z Viper to następca pierwszego na świecie wiropłatu uderzeniowego – AH-1 Cobra. Śmigłowiec powstał pod koniec lat dziewięćdziesiątych, a jego prototyp odbył pierwszy lot w grudniu 2000 roku. Produkcja seryjna Viperów ruszyła w 2010 roku. Maszyna waży nieco ponad 5,5 tony i napędzana jest przez dwa silniki turbowałowe General Electric T700 GE 401C o mocy przelotowej 1340 kW każdy. Dzięki nim śmigłowiec osiąga prędkość maksymalną 370 km/h i może wzbić się na wysokość około 6 tysięcy metrów. Jego uzbrojenie to trzylufowe działko M197 o kalibrze 20 milimetrów oraz montowane na wysięgnikach kierowane i niekierowane pociski pancerne i przeciwlotnicze.