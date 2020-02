Dowódca generalny rozpoczyna drugą kadencję

Generał Jarosław Mika pełni swoją funkcję od 2017 roku. W listopadzie ubiegłego roku na wniosek ministra obrony narodowej, Mariusza Błaszczaka, otrzymał czwartą generalską gwiazdkę, czyli został awansowany do najwyższego stopnia w polskiej armii. Już od pewnego czasu pojawiały się nieoficjalne informacje, że po upływie trzyletniej kadencji generał pozostanie na stanowisku dowódcy generalnego. Dziś przed południem Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oficjalnie potwierdziło wcześniejsze przypuszczenia. Akt mianowania gen. Mika odbierze jutro w Belwederze. Wręczy go prezydent Andrzej Duda, zwierzchnik Sił Zbrojnych RP.

Gen. Jarosław Mika dowódcą generalnym został w lutym 2017 roku, zastępując gen. Mirosława Różańskiego. Nie wiadomo jednak, jak długo pozostanie na stanowisku. Przedstawiciele rządu już kilkakrotnie zapowiadali, że DGRSZ zostanie wkrótce zlikwidowane.

Dowództwo Generalne rozpoczęło działalność 1 stycznia 2014 roku. Zastąpiło odrębnie działające dowództwa poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. W swojej strukturze ma inspektoraty wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych i szkolenia. Do 2018 roku istniał także inspektorat wojsk specjalnych, który jednak został połączony z Dowództwem Komponentu Wojsk Specjalnych. Ono także podlega dowódcy generalnemu.

DGRSZ odpowiada za dowodzenie jednostkami wojskowymi w czasie pokoju i kryzysu. Spoczywa na nim obowiązek szkolenia dowództw, sztabów wojsk i rezerw osobowych. System ten jest jednak powoli zmieniany. 10 listopada 2018 prezydent Duda złożył podpis pod ustawą, według której najważniejszym dowódcą w siłach zbrojnych został Szef Sztabu Generalnego WP. Podlegają mu: dowódca generalny, operacyjny oraz szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Zgodnie z intencją rządzących to pierwszy krok do uproszczenia i uporządkowania systemu kierowania polską armią. Kolejnym ma być właśnie likwidacja DGRSZ i przywrócenie odrębnych dowództw wojsk lądowych, specjalnych, marynarki wojennej i sił powietrznych. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy to nastąpi. W styczniu szef BBN Paweł Soloch w wywiadzie dla PAP stwierdził, że dokończenie reformy dowodzenia to jedno z zadań przewidzianych do realizacji w 2020 roku.