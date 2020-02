Intensywne szkolenie zawiszaków

W 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej rozpoczęło się ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk. ŁASICA-20. Szwoleżerowie zaś rozpoczęli szkolenie poligonowe.

3 lutego na placu apelowym w kompleksie koszarowym w Orzyszu rozpoczęło się ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk. ŁASICA-20. Szkolenie poligonowe rozpoczął również 1 Batalion Zmechanizowany Szwoleżerów Mazowieckich. W czasie zbiórki zainaugurowano także zgrupowanie taktyczno-ogniowe pododdziałów strzelców wyborowych 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Szwoleżerowie oraz strzelcy wyborowi z jednostek podległych 16 PDZ szkolić się będą na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz do 14 lutego.

Ćwiczenie pk. ŁASICA-20 jest wspomagane komputerowo z wykorzystaniem systemu JCATS i wspierane przez Zespół Systemu JCATS z Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W ćwiczeniu biorą udział żołnierze Batalionowej Grupy Bojowej NATO. Ćwiczenie potrwa do 7 lutego. JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation) jest to interaktywny, wielopoziomowy symulator używany jako narzędzie treningowe, które pozwala na wykonywanie analiz, zgrywanie dowództw i sztabów w ramach przygotowania ich do przyszłych działań. System pozwala odzwierciedlać działania wojsk do najniższych szczebli w zakresie pełnego spektrum działań kinetycznych i nie kinetycznych. Podczas ćwiczenia wirtualne pododdziały dowodzone przez realnych dowódców poruszają się na mapach cyfrowych co sprawia, że działania ćwiczących sztabów są maksymalnie zbliżone do rzeczywistych. System uwzględnia, obok terenu i czasu, możliwości techniczne pojazdów, posiadane zapasy paliwa, amunicji, żywności, a nawet wytrzymałość żołnierzy.