Siedmiu wspaniałych

Płk Paweł Chabielski, płk Mariusz Chmielewski, mjr pil. Dominik Duda, ppłk Adam Krysiak, kpt. Szczepan Pietraszek i płk Marek Rękas – oto oni, szczęśliwcy, którym kapituła Buzdyganów postanowiła przyznać te wyjątkowe nagrody. Swojego laureata wybrali także internauci. Zadecydowali, że wojskowy Oscar trafi do sierż. Artura Pelo.

Już po raz 26. kapituła nagrody Buzdygany zebrała się w siedzibie Wojskowego Instytutu Wydawniczego. A wszystko po to, aby wybrać szczęśliwców, którzy otrzymają to wyjątkowe wyróżnienie. – W tym roku do redakcji wpłynęły kandydatury kilkudziesięciu osób, które, zdaniem zgłaszających, zasługiwały na nagrodę. Wybór sześciu najlepszych był więc wyzwaniem, ale się udało. Wybraliśmy najlepszych z najlepszych – mówił po obradach Maciej Podczaski, dyrektor WIW. – Wybór osób, które otrzymają Buzdygana, jest dla nas zawsze bardzo trudny, bo musimy się opierać na uzasadnieniach, które trafiają do redakcji. Dzięki temu, że w obradach uczestniczą żołnierze z krwi i kości, którzy często znają kandydatów osobiście, możemy się o nich więcej dowiedzieć i zweryfikować zawarte w kwestionariuszach informacje – dodała Izabela Borańska-Chmielewska, redaktor naczelna „Polski Zbrojnej”.

Tradycyjnie wśród członków kapituły znaleźli się nie tylko przedstawiciele redakcji, ale także ubiegłoroczni laureaci nagrody – kpt. Tomasz Dembiński, płk Szczepan Głuszczak, gen. dyw. Krzysztof Motacki, ppłk Jarosław Neffe, kpt. Anita Podlasin, sierż. Krzysztof Śliwiński, a także mjr Aleksander Tarnawski. Jak oni oceniają przebieg obrad? – W wojsku jest wiele osób wyróżniających się zarówno podczas służby, jak i poza nią, więc wybór tych najlepszych był naprawdę trudny. Cieszę się, że jednym z laureatów został kandydat, którego wskazałem – relacjonuje kpt. Dembiński. – To wielka odpowiedzialność, bo osób zasługujących na to wyróżnienie jest na pewno więcej niż nagród. Podziwiam pracowników redakcji, bo oni co roku muszą się mierzyć z takim wyzwaniem – dodał ppłk Neffe.