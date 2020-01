Rota na 76 głosów w Słupsku

Istotą zarządzania służbą w Wojska Obrony Terytorialnej jest jak najlepsze zbalansowanie życia osobistego ze służbą wojskową, ten zaś program stwarza ku temu doskonałą okazję zarówno uczniom, jak nauczycielom, którzy chcą spełnić marzenie o staniu się żołnierzami Wojska Polskiego bez zaniedbywania swoich zawodowych oraz szkolnych obowiązków. Dzięki tej idei, chętni mogli aktywnie spędzić ferie z WOT, a po ukończeniu 16-dniowego szkolenia złożyli przysięgę wojskowa i oficjalnie zostali żołnierzami Wojska Polskiego.

Wstępując w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, kierowały nimi różne motywacje. Wojskowa tradycja w rodzinie. Szacunek dla państwa i symboli narodowych. Chęć przeżycia niezwykłej przygody. Niesienie bezinteresownej pomocy innym. Bo w ten sposób mogą wzmocnić potencjał obronny Polski. Bo to wyzwanie rzucone samemu sobie. Bo jest dobro najwyższe – Ojczyzna, dla której, kiedy zajdzie taka potrzeba, należy się poświęcić i trzeba być do tego jak najlepiej przygotowanym. - To świetni, chętni do pracy i nauki ludzie. Do swoich zadań podeszli w sposób odpowiedni i godny pochwały, a kadra instruktorska wydobyła z nich wszystko, co najlepsze – pochwalił swoich podkomendnych dowódca słupskiej jednostki, ppłk Bogusław Haftka. I podkreślił, że przysięga to dopiero początek ich wojskowej drogi, ale podstawowe umiejętności już mają opanowane na piątkę.

O odpowiedzialności, jaką niesie za sobą noszenie wojskowego munduru, mówił zaprzysiężonym żołnierzom dowódca 7 PBOT kmdr Tomasz Laskowski: - Staliście się dzisiaj uczestnikami najważniejszego wydarzenia w życiu każdego żołnierza – przysięgi wojskowej na sztandar. Podejmując ten doniosły akt daliście wyraz swego patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego. Słowa roty nadają głęboki sens żołnierskiej służbie, wskazują drogę i cel, jakim jest służenie narodowi oraz trwanie na straży jego suwerenności i bezpieczeństwa. Wypowiadając je wyraziliście gotowość do przyjęcia na siebie trudnych i odpowiedzialnych obowiązków żołnierza polskiego. Te słowa są od dziś waszym żołnierskim zobowiązaniem na całe życie. Zakładając mundur staliście się kontynuatorami chwalebnego dziedzictwa Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej i Żołnierzy Niezłomnych. Podążajcie dumnie żołnierską drogą wytyczoną przez waszych bohaterskich poprzedników. Niech ich losy, dokonania i bezgraniczny heroizm formują wasze patriotyczne postawy. Niechaj najważniejsze dla żołnierza słowa: "Bóg, Honor, Ojczyzna" będą odtąd waszym wewnętrznym nakazem i zasadą, od której nie ma – i nigdy nie może być – odstępstwa.

Uroczystość w Słupsku była okazją do uhonorowania Medalem Pamiątkowym 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych ppor. OT Grzegorza Wołoszczaka, organizatora szeregu wystaw i prelekcji historycznych w szkołach propagujących najnowszą historię Polski, odznaczonego m.in. przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa. Natomiast pamiątkowym dyplomem za swoją działalność wyróżniona została kpr. Marzena Łyczko. Te zaszczytne wyróżnienia wręczył przedstawiciel Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Łukasz Suchanowski.



7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej powstała przed dwoma laty w ramach trzeciego etapu formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W jej skład wchodzi sformowany 71 batalion lekkiej piechoty w Malborku oraz funkcjonujący od niedawna 73 batalion lekkiej piechoty w Słupsku. Swym zasięgiem obejmuje 16 powiatów. To na tym obszarze terytorialsi – jako ci "zawsze gotowi, zawsze blisko" – realizować będą zadania m.in. w zakresie zwalczania skutków klęsk żywiołowych, czy prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych, zaś w warunkach działań militarnych stanowić będą bezpośrednie wsparcie dla wojsk operacyjnych.

Dowódcą 7 PBOT jest kmdr Tomasz Laskowski – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa, morski komandos, uczestnik zagranicznych misji wojskowych, wcześniej zastępca dowódcy JW "Formoza". Jego zawodowa dewiza brzmi: "Zawsze można zmotywować zwykłych ludzi do osiągania nieprzeciętnych celów".

76 uczestników przysięgi w Słupsku to kolejny przykład konsekwentnego wcielania tej zasady w życie.

Tekst: Maciej Szalbierz