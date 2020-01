Współpraca wzorcowa i symboliczna

Wojskowa współpraca między państwami UE trwa od dawna i przybiera różne formy. Zazwyczaj ma ona charakter bilateralny, choć nie zawsze. Np. w 2009 roku Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania i Islandia zawiązały Nordycką Współpracę Obronną (NORDEFCO) i realizują wspólne projekty. W 1989 roku Niemcy i Francja utworzyły sześciotysięczną brygadę żołnierzy piechoty (niektórzy politycy widzieli w niej zalążek europejskiej armii, wojskowi byli bardziej wstrzemięźliwi). Dysponuje ona czterema garnizonami w Niemczech i trzema we Francji. Jednak jej znaczenie jest niewielkie, gdyż Francuzi i Niemcy razem służą tylko w batalionie zaopatrzenia oraz w sztabach. Pozostałe oddziały wchodzące w skład brygady mają charakter narodowy i wyposażone są we własną broń. Jednostka ta nigdy nie została skierowana do działań bojowych. Podobnie jak budowane od 2005 roku unijne grupy bojowe, które przez cały czas pozostają w gotowości.

REKLAMA

Niemcy doceniają współpracę międzynarodową w budowaniu zdolności obronnych. Takie podejście ma swoje źródło w historii tego kraju: pacyfistycznie nastawione społeczeństwo jest dziś bardziej skłonne zaakceptować europejskie, a nie niemieckie projekty militarne. Zacieśnienie współpracy wojskowej ma także duże znaczenie dla mniejszych państw unijnych, takich jak np. Holandia. Kraj ten od 1995 roku integruje swoje siły zbrojne z Bundeswehrą. Wtedy powstał korpus niemiecko-holenderski, któremu – w razie potrzeby – można byłoby podporządkować po jednej dywizji każdego z tych państw. Nie odegrał on jednak dużej roli. Okazało się, że lepszym pomysłem jest włączanie jednostek jednego państwa w armijne struktury drugiego i odwrotnie. Taki charakter przyjęła współpraca w ramach sformowanego w 2015 roku 414 niemiecko-holenderskiego batalionu pancernego. Został on podporządkowany stacjonującej na co dzień w Havelte holenderskiej 43 Brygadzie Zmechanizowanej, która z kolei jest włączona w struktury 1 Dywizji Pancernej należącej do Bundeswehry. W skład 414 batalionu wchodzi m.in. holenderska kompania w sile 100 żołnierzy, którzy szkolą się w obsłudze niemieckich czołgów Leopard 2A6MA2. Formacja ta dysponuje 44 czołgami, które są wyposażone w urządzenia i systemy komunikacyjne i informacyjne produkcji holenderskiej. Dzięki temu Holendrzy mogą bez problemów nawiązywać łączność cyfrową z innymi jednostkami swojej armii. To dla tego kraju ważne rozwiązanie, gdyż Holendrzy w ostatnich latach niemal całkowicie zlikwidowali swoje jednostki pancerne. Koszty utrzymania batalionu są dzielone między oba kraje.

Kompania 414 batalionu pancernego brała udział m.in. w ćwiczeniach w Drawsku Pomorskim. W 2019 roku 414 batalion został oddelegowany do dyspozycji Sił Natychmiastowego Reagowania NATO (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF).

Niemiecko-holenderski batalion był dla byłej niemieckiej minister obrony Ursuli von der Leyen, obecnie szefowej Komisji Europejskiej, wzorcowym przykładem europejskiej integracji w polityce obronnej. Za udaną można także uznać współpracę między holenderską i niemiecką marynarką. Niemiecka jednostka piechoty morskiej w sile 800 żołnierzy służy od 2018 roku w marynarce holenderskiej. Justyna Gotkowska, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich ds. bezpieczeństwa, o wojskowej współpracy Hagi i Berlina mówi „wzorowa”, a podobną kooperację niemiecko- francuską nazywa „symboliczną”.

Udana współpraca niemiecko-holenderska zachęciła inne kraje do integracji części oddziałów z Bundeswehrą. W 2017 roku ówczesna minister obrony von der Leyen zaproponowała Rumunii i Czechom, by przyłączyły swoje oddziały do jednostek niemieckiej armii. Czeska 4. Brygada Szybkiego Reagowania współpracuje z niemiecką 10. Dywizją Pancerną. Praga chwali sobie wspólne ćwiczenia. Rumuńska 81. Brygada Zmechanizowana ćwiczy wspólnie z niemieckimi i holenderskimi jednostkami. Komentatorzy mają jednak wątpliwości, czy kooperacja ta okaże się takim sukcesem jak niemiecko-holenderska.

Nieco inny charakter ma polsko-niemiecka współpraca wojsk lądowych, oparta na wzajemności, m.in. w wymianie oficerów, wzajemnym podporządkowaniu batalionów pancernych, wspólnych szkoleniach. Ma ona na celu przede wszystkim zwiększenie interoperacyjności.

Podobny cel przyświecał niemiecko-amerykańskiemu porozumieniu, jakie w listopadzie 2019 roku podpisali gen. por. Jörg Vollmer oraz gen. James McConville, szefowie sztabów obu sojuszniczych armii. Dotyczyło ono zwiększania interoperacyjności między Bundeswehrą i U.S. Army. Do 2027 roku wojska lądowe Niemiec i USA mają być zdolne do bliskiej współpracy podczas operacji regionalnych i globalnych. Niemiecka brygada wojsk lądowych może zostać podporządkowana amerykańskiej dywizji ogólnowojskowej i poddana jej dowództwu oraz odwrotnie.

Taki kierunek rozwoju współpracy wojskowej wydaje się najbardziej prawdopodobny także między państwami Unii. Nie powstanie europejska armia, a UE nie przekształci się w sojusz podobny do NATO.