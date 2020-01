Weterani trenują MMA

„Projekt Wojownik” to cykl zajęć ze sztuk walki, których celem jest integracja środowiska weteranów. W Elblągu, gdzie stacjonuje Pułk Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód, obyła się 22. edycja wydarzenia. – Nie bez przyczyny wybraliśmy taką lokalizację. W treningach, które odbywały się do tej pory uczestniczyło wielu żołnierzy z tego regionu. To oni zaproponowali, abyśmy zorganizowali zajęcia u nich, gdyż sztuki walki są ważnym elementem ich szkolenia – mówi płk Szczepan Głuszczak , pomysłodawca akcji.

„Walkę mamy we krwi” to motto, które towarzyszy treningom sztuk walki organizowanym w ramach „Projektu Wojownik”. Pierwsze w tym roku zajęcia odbyły się w Elblągu. Gospodarzem wydarzenia był Pułk Wsparcia Dowodzenia, a weterani trenowali pod okiem Oskara Piechoty, zawodnika UFC. – Długo będziemy pamiętać ten wycisk – mówili zawodnicy po zejściu z maty.

Nie mniej emocji przyniósł drugi dzień zajęć. Wówczas zajęcia poprowadził szer. Rafał Szatkowski, zawodnik K1. Weterani spotkali się także z psychologiem, który wyjaśnił im, jak aktywność fizyczna może im pomóc w walce ze stresem, tradycyjnie odbyły się także zajęcia z jogi. – To fajny element treningu, rozciąganie pozwala nie tylko przygotować mięśnie do wysiłku, ale także się zrelaksować – mówi chor. Michalak.

W sumie w zajęciach uczestniczyło 60 osób. Wśród nich byli nie tylko weterani, organizator zaprosił na matę, także bliskich żołnierzy, którzy z misji nie wrócili. Na udział w zajęciach zdecydowała się m.in. Marzena Zielke, wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć i Przyszłość”, której mąż zginął podczas operacji wojskowej w Iraku. – Przyglądam się tej inicjatywie od samego początku, a kiedy pojawiła się możliwość spróbowania swoich sił na macie, postanowiłam to zrobić. Po raz pierwszy byłam na treningu w Krakowie i nie zawiodłam się. Na zajęciach panuje niesamowita atmosfera – mówi. – Teraz w Elblągu w treningu uczestniczył także mój syn. Oboje byliśmy zachwyceni, choć nie było łatwo – podobno był to najcięższy trening, jaki odbył się do tej pory. Dla nas bardzo ważne jest także to, że możemy wciąż przebywać wśród żołnierzy – podkreśliła.

Organizatorem zajęć tradycyjnie było Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, a także po raz pierwszy Centrum Weterana poza Granicami Państwa, bowiem płk Głuszczak, niedawno objął stanowisko dyrektora instytucji, która zajmuje się wsparciem misjonarzy. – „Projekt Wojownik” był także okazją do spotkania z weteranami, którzy służą w garnizonie Elbląg. Mogliśmy porozmawiać o tym, jak funkcjonuje Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa – mówi oficer. – Zachęcałem żołnierzy także do tego, aby wdrażali w życie różne inicjatywy, które mają pomóc uczestnikom misji. W końcu ja też, gdy inicjowałem „Projekt Wojownik”, formalnie nie byłem związany z żadną instytucją, która zajmowała się weteranami – dodaje.

Podczas wizyty w Elblągu reprezentacja Centrum Weterana spotkała się także z bliskimi żołnierza, który zginął na misji oraz zapaliła znicz na grobie poległego uczestnika operacji wojskowej poza granicami kraju.

Akcja „Projekt Wojownik” została zainaugurowana w 2018 roku. Od tej pory weterani spotykają się raz w miesiącu, aby ćwiczyć sztuki walki. Treningi za każdym odbywają się w innej jednostce wojskowej, tak aby mogli w nich uczestniczyć żołnierze z całego kraju. Za każdym razem prowadzi je też inny trener. Dotychczas żołnierze ćwiczyli m.in. pod okiem Łukasza „Jurasa” Jurkowskiego, Marcina „Polish Zombie” Wrzoska, Przemysława Salety, Jana Błachowicza czy Joanny Jędrzejczyk.