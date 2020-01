Trening do misji Afganistan

Przeszło 500 żołnierzy i cywilów z ponad 30 państw Sojuszu i krajów partnerskich spotkało się w Bydgoszczy, by wziąć udział w pierwszym w tym roku szkoleniu organizowanym w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC). We wtorek, 21 stycznia, generał brygady Jozsef Szpisjak, zastępca dowódcy i szef Sztabu JFTC, oficjalnie otworzył pierwsze z serii trzech tegorocznych szkoleń Resolute Support – przygotowujących do misji w Afganistanie.

Specjaliści i eksperci z JFTC poświęcili ostatnie cztery miesiące na przygotowania do tego ćwiczenia, odwiedzili również Afganistan, by zebrać dane niezbędne do jego przygotowania (…). Jako jeden z dwóch najważniejszych ośrodków szkoleniowych NATO, sami nieustannie się rozwijamy, a wszystko po to, aby na bieżąco dostosowywać szkolenia do zmieniających się potrzeb misji. – powiedział generał Szpisjak otwierając ćwiczenie. Kierując swoje słowa do szkolonych, Zastępca Dowódcy JFTC dodał – Przygotowujecie się do wyjazdu do Afganistanu w kluczowym momencie dla tego kraju, a wasze działania będą miały niewątpliwy wpływ na kształtowanie przyszłości Afganistanu w najbliższych latach.

W inauguracji ćwiczenia wziął również udział generał dywizji Thorsten Poschwatta, zastępca dowódcy w Dowództwie Bundeswehry ds. Operacji Sił Połączonych, który w najbliższym czasie obejmie stanowisko Szefa Sztabu Misji Resolute Support. Generał podkreślając, że uczestnicy szkolenia pochodzą z różnych środowisk, kultur i jednostek, zachęcał ich, by wykorzystali czas spędzony w Bydgoszczy na integrację i stworzenie silnego zespołu.

Szkolenie przygotowawcze w JFTC łączy w sobie teorię z praktyką. Podczas tego typu wydarzeń uczestnicy uzyskują wiedzę na temat misji, sytuacji na miejscu, przyszłych zadań, sytuacji polityczno-kulturalnej, religii i wielu innych. Teoria jest poparta ćwiczeniami praktycznymi. Innym ważnym aspektem jest możliwość interakcji z osobami, które dysponują doświadczeniem i wiedzą z misji w Afganistanie. Podkreślenia wymaga fakt, że na każdego szkolonego przypada prawie jeden specjalista bądź ekspert, co tym samym daje gwarancję skutecznego przekazania wiedzy i zwiększenia efektywności części praktycznej treningu.