Projekt Wydziału Cybernetyki w regionalnych finałach konkursu Microsoft Imagine Cup 2020

Programiści z Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej wezmą udział w regionalnych rozgrywkach konkursu Microsoft Imagine Cup 2020. Zespół, w skład którego wchodzą: inż. Paweł Tarsała, inż. Łukasz Tymoszuk i inż. Adrian Wieczorek opracował projekt MONICA ‒ asystent wizualny dla osób niewidomych zintegrowany z inteligentnymi okularami i odpowiadający na żądania użytkowników za pomocą poleceń głosowych. Do rozgrywek regionalnych wybrano w sumie 10 projektów zgłoszonych z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

„Celem projektu MONICA jest ułatwienie codziennego życia osobom niewidomym i niedowidzącym. Paradoksalnie najciekawsze w projekcie jest to czego właśnie nie widać, a mianowicie zaawansowane algorytmy Machine Learning (w tym Deep Learning), które pasjonują cały zespół i każdego z członków zespołu z osobna” ‒ komentuje ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk, opiekun naukowy zespołu WAT. „Możliwości obliczeniowe współczesnego sprzętu pozwalają na wykorzystanie tzw. sztucznej inteligencji w praktyce, m.in. w przypadku projektu MONICA do śledzenia i analizy obrazu w czasie rzeczywistym oraz sterowania (wydawania komend) za pomocom głosu. Efektem dotychczasowych prac zespołu jest koncepcja systemu MONICA-VisualAsistant oraz jego już funkcjonalny prototyp” ‒ dodaje ppłk Kasprzyk.

Imagine Cup to globalny konkurs technologiczny Microsoftu. To wydarzenie cykliczne, w którym udział biorą młodzi programiści z całego świata. W małych zespołach (od 1 do 3 osób), przy zastosowaniu innowacyjnych technologii opracowują projekty, które mają na celu poprawić jakość życia społeczeństw. Tworzą aplikacje, które pomagają rozwiązać niektóre z największych na świecie problemów, m.in. z zakresu zdrowia czy ochrony środowiskowa. W marcu br. zespół z Wydziału Cybernetyki WAT zaprezentuje swój projekt w Amsterdamie w Holandii rywalizując z pozostałymi zespołami. Stawka jest wysoka. To nagroda finansowa w wysokości ponad 20 000 USD.