Dobrze przygotowani

Po osiągnieciu rejonu nie ma czasu do stracenia, każdy żołnierz odpowiada za swój obszar, każdy musi wykonać niezbędne czynności by przed startem ćwiczenia wszystko było dopięte na ostatni guzik.

Zmotoryzowani z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (17WBZ) mają za sobą ponad 700 kilometrowe przemieszczenie, trwające blisko 15 godzin. - W ostatnim czasie staje się to już normą, gdyż większość zadań międzyrzecka brygada realizuje daleko do rodzimych garnizonów, plan przemieszczenia został skrupulatnie opracowany, sprzęt nie zawiódł, a żołnierze i dowódcy kolumn marszowych zadbali by wszyscy dotarli sprawnie i bezpiecznie w rejon ćwiczeń – komentuje szef Sztabu Wielkopolskiej Brygady ppłk. Mariusz Fil.

W parku sprzętu technicznego trwa obsługa wozów bojowych po przemieszczeniu na dużą odległość, a w międzyczasie kolejne pododdziały instalują specjalne laserowe symulatory MILES (ang. multiple integrated laser engagement system). System ten zostanie zamontowany na każdą jednostkę sprzętu i na każdego żołnierza, tak aby jak najbardziej odwzorować realną walkę.

Żołnierze pomimo niesprzyjającej aury w pełni wykorzystują dostępną bazę obsługową, warto także odnotować, że do Niemiec wraz za niezastąpionymi Kołowymi Transporterami Rosomak 17WBZ podążyli również specjaliści z Rosomaka S.A z Siemianowic Śląskich aby zapewnić kompleksową obsługę techniczną.

W JMRC w Hohenfels uwijają się także żołnierze z batalionu dowodzenia strzelców wielkopolskich (bdowSW), którzy jak zwykle mają pełne ręce roboty przy rozwijaniu stanowiska dowodzenia (SD) Siedemnastki - Pracy jest dużo, ale wspomniane czynności wykonujemy kilkanaście razy w roku, grunt to dobra organizacja. Każdy żołnierz wie co ma robić, odpowiednia motywacja i SD będzie gotowe do zapewnienia organowi dowodzenia optymalnych warunków pracy, co z pewnością ma realny wpływ na jakość wykonanych dokumentów i podjętych decyzji – ocenia pracę swoich podwładnych ppłk. Mirosław Kuczyński, dowódca bdowSW.

Również sztabowcy 17WBZ nie mogą narzekać na nudę, wertują materiały źródłowe, doskonalą procedury, przygotowują niezbędną dokumentacje, a już dziś, w niedzielę 19 stycznia realizują trening w ramach MiniEx. Nowością będzie praca w systemie teleinformatycznym JMEX, który poza standardowymi opcjami wymiany danych, zapewnia możliwość obrazowania aktualnej sytuacji taktycznej.

***

Combined Resolve XIII kontynuuje wspólne wysiłki na rzecz budowania gotowości i interoperacyjności, promowania stabilności w regionie i dalszego wzmacniania naszych sojuszniczych i partnerskich relacji. W ćwiczeniu weźmie udział niemal sześć tysięcy żołnierzy z siedemnastu państw, w tym blisko 750 z Wielkopolskiej Brygady.

Tekst: kpt. Tomasz Kwiatkowski