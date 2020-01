Generał Mikutel rozpoczął służbę w Sztabie Generalnym WP

Generał Andrzejczak wręczył I zastępcy odznakę pamiątkową Sztabu Generalnego WP.

Minister Błaszczak podkreślił, że generał Mikutel jest oficerem doskonale przygotowanym do wykonywania obowiązków I zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP.

"Wierzę, że Pan Generał świetnie poradzi sobie na nowym stanowisku (...). Gratuluję i życzę powodzenia" - powiedział minister.

„Będę reprezentował całe siły zbrojne i resort obrony narodowej najlepiej jak potrafię” – podkreślił generał Mikutel podczas uroczystości.

Urodził się 17.01.1963 r. w Kędzierzynie-Koźlu. Dyplomowany oficer Sił Powietrznych, doktor w dziedzinie nauk technicznych. Tworzył i dowodził pierwszą w kraju eskadrą lotnictwa taktycznego spełniającą standardy Sił Powietrznych NATO (7. eskadra lotnictwa taktycznego w Powidzu). W latach 2008-2011 wdrażał w Siłach Powietrznych program eksploatacji samolotów transportowych C-130E Hercules. W okresie dotychczasowej, 35-letniej zawodowej służby wojskowej, dzięki nabytym umiejętnościom, doświadczeniu oraz zdobytej wiedzy ogólnej i wojskowej, zajmował szereg odpowiedzialnych stanowisk związanych z kierowaniem i dowodzeniem jednostkami oraz związkami taktycznymi Sił Powietrznych. Pilot klasy mistrzowskiej oraz instruktor wykonujący loty na samolotach Su-22.

Wykształcenie:

Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza w Dęblinie (1985). Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza w Dęblinie, kurs dowódców kluczy i szefów służb eskadr lotniczych (1989). Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, wyższe studia dowódczo–sztabowe na Wydziale Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, tytuł oficera dyplomowanego (1992–1994). Canadian School of Aerospace Studies (Winnipeg, Kanada), kurs sztabowy oficerów Sił Powietrznych (Royal Canadian Air Force Staff Course Course - 1996). Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, kurs podyplomowy dowódców oddziałów (1997). Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, kurs podyplomowy integracji z NATO (2002). US Air University, Air War College, Maxwell AFB (Alabama, USA) - studia podyplomowe polityki obronnej, tytuł magistra studiów strategicznych (2008). Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, stopień naukowy doktora w Dziedzinie Nauk Technicznych, Transport (2015).

Przebieg zawodowej służby wojskowej w kraju:

Pilot w 45. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Babimoście (1985-1987). Starszy pilot w 6. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Pile (1987-1989). Dowódca klucza lotniczego w 6. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Pile (1989-1990). Szef rozpoznania powietrznego eskadry w 6. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Pile (1990-1991). Zastępca dowódcy eskadry w 6. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Pile (1992). Student w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (1992-1994). Nawigator-programista w 6. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Pile (1994). Dowódca eskadry w 6. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Pile (1995-1997). Zastępca dowódcy pułku w 7. pułku lotnictwa bombowo-rozpoznawczego w Powidzu (1997-1999). Dowódca jednostki - 7. eskadry lotnictwa taktycznego w Powidzu (2000-2001). Zastępca Szefa Oddziału Wojsk Lotniczych – szef Wydziału Operacyjnego w 3. Korpusie Obrony Powietrznej we Wrocławiu (2001-2002). Starszy specjalista ds. Sił Powietrznych w Polskim Narodowym Przedstawicielstwie Wojskowym przy SHAPE w Mons, Belgia (2002-2005). Dowódca 33. Bazy lotnictwa transportowego w Powidzu (2005-2007). Student w Air War College, Maxwell AFB, USA (2007-2008). Dowódca 3. Brygady Lotnictwa Transportowego w Powidzu (2008-2009). Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu (2010-2011). Dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie (2011-2015). Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie (2015-2017). Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (2017 – 2020).

Od 20 stycznia 2020 r. – I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Mianowania na kolejne stopnie wojskowe:

podporucznik (1985)

porucznik (1988)

kapitan (1991)

major (1996)

podpułkownik (2000)

pułkownik (2005)

generał brygady (2008)

generał dywizji (2018)

Odznaczenia i medale:

Brązowy Krzyż Zasługi (1997)

Lotniczy Krzyż Zasługi (2009)

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2012)

Brązowy, Srebrny, Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1992, 2004, 2009)

Brązowy, Srebrny, Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” (1990, 2001, 2011)

Srebrny Medal za Zasługi dla Policji (2013)

Inne wyróżnienia:

„Buzdygan” za wykazanie, iż piloci polscy – dzięki swym talentom, umiejętnościom i poświęceniu – są w stanie dorównać najlepszym lotnikom na świecie, nagroda Polski Zbrojnej (1999).

„Błękitne Skrzydła” za udział we wprowadzeniu polskiego lotnictwa wojskowego do struktur NATO i 30-letniej eksploatacji samolotów Su-22, nagroda Skrzydlatej Polski i Zarządu Krajowej Rady Lotnictwa (2014).

Tytuły:

Zasłużony Pilot Wojskowy RP - 2013